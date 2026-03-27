Esenyurt'ta siteden düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitenin 35 katlı binasından düşen yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Talat Paşa Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitenin önünde hareketsiz yatan yabancı uyruklu kadını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İLK MÜDAHALEDE HAYATINI KAYBETTİĞİ ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaparken kadının sitede bulunan 35 katlı binadan düştüğü öğrenildi. Yapılan çalışmaların ardından kadının cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ İNCELEME SONRASI BELİRLENECEK

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise dron ile olay yerinde çalışma yaptı. Kadının kaçıncı kattan düştüğü ve ölüm nedeninin yapılan inceleme sonrası belirleneceği öğrenildi.