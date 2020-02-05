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HaberlerGündemEsenyurt'ta taksicilerin kavgası kamerada!

Taksiciler bu kez kendi aralarında kavgaya tutuştu!

İstanbul Esenyurt'ta taksi durağının sahipleriyle başka bir taksi durağının şoförleri arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 5 kişi yaralanırken, bir grubun durağa gelerek, taksinin camlarını kırmaları kameralara yansıdı

Taksiciler kavga
DHA

İstanbul Esenyurt'ta sabah saat 05.00 sıralarında, bir taksi durağının sahipleriyle başka bir taksi durağının şoförleri arasında iddiaya göre taksi durağını devralma nedeniyle tartışma çıktı.

 

DHA'nın haberine göre, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların da ateşlendiği kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hastanesi önünde saat 08.00 sıralarında toplanan iki grup arasında, tekrar kavga çıktı. Hastanenin önünde yaşanan bıçaklı ve sopalı kavgada da 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisler hastane çevresinde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili, her iki taraftan da gözaltına alınanlar oldu. Gözaltına alınanlar karakola götürüldü.

DURAĞA SALDIRI KAMERADA

Öte yandan durağa saldıran gruptakiler güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, buraya gelen ve ellerinde sopalar bulunan kişiler içinde şoför olan taksiye saldırıyor. Camlarını kırıyor.

Taksinin şoförü ise saldırı anında araçtan çıkmıyor. Görüntülerin devamında gruptakiler taksi durağına da saldırıyor.

 

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