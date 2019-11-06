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HaberlerGündemEsenyurt'tan 150 Suriyeli daha ülkesine döndü - Haberler

Esenyurt'tan 150 Suriyeli daha ülkesine döndü

İstanbul Esenyurt'ta 150 Suriyeli daha ülkesine gönderildi. Esenyurt Belediyesi'ne ait 5 otobüs ile 150 Suriyeli, ülkelerine dönmek üzere yola çıktı. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Gitmek isteyen Suriyeli misafirlerimizin taleplerini tamamen karşılıyoruz. Sınırda da Kızılay'ın desteğiyle kendi bölgelerine gidiyorlar" dedi

Suriyeli aileler ülkelerine dönüyor

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 150 Suriyeli daha ülkesine gönderildi. Suriyeliler, Esenyurt Belediyesi'ne ait 5 otobüsle ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

DHA'nın haberine göre, Ülkelerine dönüş yapan Suriyelileri uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Gitmek isteyen Suriyeli misafirlerimizin taleplerini tamamen karşılıyoruz. Geçmişte de söylediğimiz gibi bize başvuran arkadaşların evlerine gidip ziyaretlerde bulunuyoruz. Onların bütün otobüs ve iaşe organizasyonunu yapıyoruz. Sınırda da Kızılay'ın desteğiyle kendi bölgelerine gidiyorlar" dedi.

'GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLER HIZLANACAK'

Esenyurt Belediyesi'nin yapmış olduğu organizasyonla toplam 7 bin civarında Suriyeli'nin ülkelerine döndüğünü ifade eden Bozkurt, "Tabii bizim bölgemizde hala yaşayan kayıtlı 60 bin, kayıtsız da 60 bin civarında Suriyeli var. Onlarda yine tespitler yapılınca kendi bölgelerine gönderiliyorlar. Oradaki güvenlik önlemleri artınca, oraya giden kişilerden de olumlu tepkiler alınınca buradaki vatandaşlarda gitmek istiyorlar. Talepleri topluyoruz, bu operasyondan dolayı biraz aksadı ama bundan sonraki süreçte gönüllü dönüşler hızlanacak" diye konuştu.

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