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        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt’ta 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anları kamerada - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Esenyurt’ta 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı anları kamerada

        Esenyurt'ta aralarında husumet bulunan E.B. ve Ş.B. ile sokakta karşılaşan V.T. üzerinde bulunan silahla iki kişiye kurşun yağdırdı. E.B. ve Ş.B. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırının ardından olay yerinden kaçan V.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay ani bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 23:52 Güncelleme: 17.07.2024 - 23:52
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        Esenyurt'ta silahlı saldırı anları kamerada
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        Olay, saat 19.20 sıralarında Fatih Mahallesi, 933. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre V.T. aralarında husumet bulunan E.B. ve Ş.B. ile sokakta karşılaştı.

        V.T. üzerinde bulunan tabanca ile E.B. (18) ve Ş.B.(20)'ye kurşun yağdırdı. V.T. olayın ardından yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Saldırı anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, E.B. ve Ş.B.'nin sokakta yürüdüğü sırada, binanın köşesinden çıkan V.T. koşarak yaklaştığı 2 kişiye tabanca ile iki kişiye ateş ediyor. Kendilerini kurtarmak için otomobilin arkasına kaçan E.B. ve Ş.B.'nin yaralandıktan sonra yere düştükleri anlar görülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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