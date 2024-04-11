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        Haberler Magazin Eser Yenenler'den romantik doğum günü mesajı - Magazin haberleri

        Eser Yenenler'den romantik doğum günü mesajı

        Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler'in doğum gününü kutladı. "iyi ki doğmuş bana, bizi öğreten kadın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 14:14 Güncelleme: 11.04.2024 - 14:14
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        "iyi ki doğmuş bana,bizi öğreten kadın"
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        Eser Yenenler, 2019'da evlendiği ve iki çocuğunun annesi Berfu Yenenler'in doğum gününü kutladı.

        Eser Yenenler, eşiyle olduğu fotoğrafları paylaşıp; "İyi ki doğmuş benim karıcığım. İyi ki doğmuş bana, bizi öğreten kadın. İyi ki doğmuş bizi aile yapan kadın. İyi ki doğmuş bana bu dünyada tamamlanma hissini yaşatan eşsiz karım. İyi ki sen iyi ki biz" şeklindeki ifadeleri kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Eser Yenenler
        #Berfu Yenenler
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