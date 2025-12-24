Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Eser Yenenler: Kilo verirsem de şaka bulurum

        Eser Yenenler: Kilo verirsem de şaka bulurum

        15 kilo veren Eser Yenenler, gazetecilerin, "Kilo biraz komedyenlere yakışıyor sempatik tarafı var deniliyor. Korkunuz var mı?" sorusuna yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 12:30 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:30
        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Eser Yenenler - Berfu Yenenler çifti Bakırköy'deki bir etkinlikte görüntülendi. Berfu Yenenler, yeni yıl için; "Ya Erzurum'da kayak tatili, ya da Antalya'da Berkay konseri ya da Oğuzhan'ın (Koç) sahnesine gideriz. Arkadaşlarımız Allah'tan şarkıcı konsere gidiyoruz" dedi.

        Kilo verdiğini söyleyen Eser Yenenler; "15 kilo verdim ama kayak yapacak kadar değil. Kayağa daha 15 kilo var. Çocuklar da kayağı seviyor. Çocuklar, 'Babam niye kaymıyor?' diye serzenişi var. Biraz daha zamanım var, kayağa hazır değilim" diye konuştu.

        Eser Yenenler, "Kilo için, 'Biraz komedyenlere yakışıyor sempatik tarafı var' deniliyor. Onun gitmesinden korkunuz var mı?" sorusuna; "Yok öyle bir şey değil. Zayıflarsam ona da şaka bulurum. Zayıflarsak da şaka buluruz. Kilo verdim, 'Eyvah şaka yapamayacağım' değil. Keşke o anlar gelse" yanıtını verdi.

        Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'in ayakkabı hediye aldığını da söyledi.

        #Eser Yenenler
        #Berfu Yenenler
