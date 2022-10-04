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Haberler Magazin Eser Yenenler, 'Prestij Meselesi' için bambaşka biri oldu - Magazin haberleri
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Eser Yenenler, 'Prestij Meselesi' için bambaşka biri oldu

Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filminde 'Şinasi' karakterini canlandıracak olan Eser Yenenler, saç ve makyaj provasının ardından adeta bambaşka biri oldu. Çekimin ardından eve giden Eser Yenenler'i, eşi Berfu Yenenler bile tanımakta güçlük çekti

Eser Yenenler, 'Prestij Meselesi' için bambaşka biri oldu - Magazin haberleri
Eşi bile tanıyamadı!
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HABERTURK.COM

Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Prestij Meselesi'de başrollerden birini canlandıracak olan Eser Yenenler, tanınmayacak hale geldi.

Filmde 'Şinasi' karakterine hayat verecek olan Yenenler, saç ve makyaj provasının ardından adeta bambaşka biri oldu.

EŞİ TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Çekimin ardından eve giden Eser Yenenler'i, eşi Berfu Yenenler bile tanımakta güçlük çekti.

38 yaşındaki oyuncu, yeni imajının çocuklarını bir hayli şaşırtıp güldürdüğünü söyledi. 'Prestij Meselesi', 3 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Eser-Berfu Yenenler &ccedil;ifti ile &ccedil;ocukları Mete ve Kuzey
Eser-Berfu Yenenler çifti ile çocukları Mete ve Kuzey

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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