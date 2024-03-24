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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşi ile eski çalışanını parkta yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı

        Eşi ile eski çalışanını parkta yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı

        Denizli'de kendisini aldattığından şüphelendiği eşini takip eden koca, eski çalışanı ile eşinin buluştuğunu görünce silahına sarıldı. Öfkeli koca eşini ve eski çalışanını tabancayla vurarak ağır yaraladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 16:38 Güncelleme: 24.03.2024 - 17:23
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        Eşini eski çalışanı ile gördü, dehşet saçtı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde eşinin kendisini aldattığını düşünen 50 yaşındaki otel işletmecisi M.G., 48 yaşındaki eşi Ümmü G.'yi, takip etti.

        Takip ettiği eşinin eski çalışanı Mehmet Y. (28), ile bir parkta buluştuğunu gören öfkeli koca ile ikili arasında tartışma çıktı.

        Çıkan tartışmada M.G., yanındaki tabanca ile ikiliye ateş açtı. M.G., olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri vücutlarının farklı bölgelerinden vurularak ağır yaralanan Ümmü G. ile Mehmet Y.'yi ambulansla hastaneye sevk etti.

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        POLİS MERKEZİNE GİDEREK TESLİM OLDU

        Olayda başından ve boynundan yaralanan Mehmet Y.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Ümmü G.’nin ise karın boşluğundan yaralanarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Öfkeli eş ise olaydan kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

        M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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