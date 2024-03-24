Eşi ile eski çalışanını parkta yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı Denizli'de kendisini aldattığından şüphelendiği eşini takip eden koca, eski çalışanı ile eşinin buluştuğunu görünce silahına sarıldı. Öfkeli koca eşini ve eski çalışanını tabancayla vurarak ağır yaraladı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 24.03.2024 - 16:38 Güncelleme: 24.03.2024 - 17:23 facebook

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