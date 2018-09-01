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"Herkes bu Alman’ı konuşuyor"

Habertürk yazarı Esin Övet, Beşiktaş’ın yeni kalecisi Loris Karius'u kaleme aldı. Övet, "Kendisine hayran çok kişi var anladığım kadarıyla.. Çünkü hangi masaya otursam Loris konuşuluyor. Önceki gün de bizim masada yarım saat Loris’in kulakları çınladı. Hatta Beşiktaşlı olmayan kişiler bile “Onun için Beşiktaş maçlarına gideceğim. Hatta onun için Beşiktaşlı olacağım” diyor" ifadelerini kullandı

01.09.2018 - 12:11 | Güncelleme:

Son günlerde konuşulan tek bir Alman var o da Beşiktaş’ın yeni kalecisi Loris Karius.

Önceki gün bir arkadaşımdan telefonuma “Ölüyorum, aşığım şu an” diye bir mesaj ve bu gördüğünüz fotoğraf geldi.

Fotoğraftaki kişi Beşiktaş’ın yeni kalecisi Loris Karius’tan başkası değil.



Akaretler’de bir mekanda tek başına oturuyor. Keskin gözlerde onu takip ediyor.

Tabii bu fotoğraf bana gönderildikten beş dakika sonra o keskin gözler Loris’in yanına gidip bol bol sohbet edip fotoğraflar çektirmişti.

Hatta yanından ayrılmak istememişler.

Bana söyleyen kişiler “Sarışın sevmem ama yok bu başka bir şey” diye sayıklayıp duruyordu.

Kendisine hayran çok kişi var anladığım kadarıyla..

Çünkü hangi masaya otursam Loris konuşuluyor.

Önceki gün de bizim masada yarım saat Loris’in kulakları çınladı.

Hatta Beşiktaşlı olmayan kişiler bile “Onun için Beşiktaş maçlarına gideceğim. Hatta onun için Beşiktaşlı olacağım” diyor.

Loris şimdiden birçok kişinin aklını başından almış.

Ama kendisine bir tavsiyem var.

Türkiye’ye birçok ünlü yabancı futbolcu geldi dağılıp giden de çok oldu. Aman Loris burası Türkiye.

Burası hiç bir yere benzemez.

Suyu, havası, gece hayatı derken bozulmayasın.

Dikkat derim..

Benden söylemesi…

Giderken bu şaşaayı göremezsen üzülme..

Türkiye’de çok kişinin heykelleri dikildi ama bir günde iniverdi.

Hatta Türkiye’de çok kişi “Aman ne yakışıklı” deyip sonra “Aman yok canım” deyip gönderildi. Sonra ne bileyim “Yuhhhh” sesleriyle gitti falan.

Aman diyim..

Gece hayatı, eğlence, bu ilgi, alaka gözünü boyamasın. Benden söylemesi.

Bizim insanımız biraz değişiktir. Zirveye çıkarttığından daha hızlı indirir bilesin.

 

 

 

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