Son günlerde konuşulan tek bir Alman var o da Beşiktaş’ın yeni kalecisi Loris Karius.



Önceki gün bir arkadaşımdan telefonuma “Ölüyorum, aşığım şu an” diye bir mesaj ve bu gördüğünüz fotoğraf geldi.



Fotoğraftaki kişi Beşiktaş’ın yeni kalecisi Loris Karius’tan başkası değil.

Akaretler’de bir mekanda tek başına oturuyor. Keskin gözlerde onu takip ediyor.Tabii bu fotoğraf bana gönderildikten beş dakika sonra o keskin gözler Loris’in yanına gidip bol bol sohbet edip fotoğraflar çektirmişti.Hatta yanından ayrılmak istememişler.Bana söyleyen kişilerdiye sayıklayıp duruyordu.Kendisine hayran çok kişi var anladığım kadarıyla..ÇünküÖnceki gün de bizim masada yarım saat Loris’in kulakları çınladı.Hatta Beşiktaşlı olmayan kişiler bilediyor.Loris şimdiden birçok kişinin aklını başından almış.Ama kendisine bir tavsiyem var.Türkiye’ye birçok ünlü yabancı futbolcu geldi dağılıp giden de çok oldu.Burası hiç bir yere benzemez.Dikkat derim..Benden söylemesi…Giderken bu şaşaayı göremezsen üzülme..Türkiye’de çok kişinin heykelleri dikildi ama bir günde iniverdi.

Hatta Türkiye’de çok kişi “Aman ne yakışıklı” deyip sonra “Aman yok canım” deyip gönderildi. Sonra ne bileyim “Yuhhhh” sesleriyle gitti falan.



Aman diyim..



Gece hayatı, eğlence, bu ilgi, alaka gözünü boyamasın. Benden söylemesi.



Bizim insanımız biraz değişiktir. Zirveye çıkarttığından daha hızlı indirir bilesin.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ