"Sevgilinin dükkanına eski sevgilisi gelirse ne yaparsın?"

Bu hafta Şeyma Subaşı eski sevgilisi Burak Beşer’in mekanı Momo Beach’e gitti ve kapıda kaldı.

Yani alınmadı.

Şeyma Subaşı, neden alınmadığını sorduğunda ise “İçerden böyle talimat geldi” yanıtı ile karşılaştı.

Eveeeeet bu hafta magazinin en önemli konusu bu ve şimdi size soracağım soru!

Hazır mısınız?

Soruyorum…

Eşinizin ya da sevgilinizin restoranına, beach'ine, kulübüne, dükkanına her nereye olursa olsun; bakkal dükkanına da olabilir, kıyafet, ayakkabı mağazasına da olabilir, yani eski sevgilisi, eski eşi gelirse ne yaparsınız?





Ey hanımlar ne yaparsınız?

Ya da beyler siz ne yaparsınız?

Ortaya kocaman bir soru bıraktım.

Daha doğrusu herkes şu ara bu soruyu soruyor, eşine dostuna.

Bana da soran da çok fazla. Malumunuz benim yedi yıldır birlikte olduğum Serkan Koca da bu işleri yapıyor. Bu yıl zarfında çok mekan işletti ve şu ara da Alaçatı Hacımemiş'te eski Momo restoranın olduğu yerde Hammam isimli bir mekanı işletiyor.

Haliyle bu sorunun bana sık sık sorulması çok normal.

Şöyle ki, benim için benden önceki hayatı önemli değil.

Ve tabii ki kocaman bir “ANCAK” diyorum.

Ayrılma şekilleri, yaşadıkları olaylar. Kadının hali, tavrı, duruşu.

Şu andaki konumu ve kadının nasıl anıldığı benim için çok önemlidir.

Alınmalı ya da alınmamalı diye keskin bir limitim yok. Ki bu dengeleri her iki tarafta yapabilmeli zaten.

Bunu çiftler arasında konuşarak kendileri belirliyor.

Ki etrafımda çok fazla mekan sahibi kadın ya da erkek var. Eski eşleri ve eski sevgilileri mekana gidip eğleniyor.

Bazıları da gidemiyor.

Bunu belirleyen konum, duruş, tavır, hal ve harekettir.

İnanın bana.

Ki bu yüzden Ece Akbulut’u eleştiremiyorum. Çünkü Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile birlikte olmaya başlamadan önce ki sevgilisi Burak Beşer ile ayrılma aşamasının her detayını biliyorum. Bu yüzden de Burak ve Ece’nin ortak kararı ve duruşuna da saygı duyuyorum.

Hatta Momo’ya gittiğinde kapıda kalıp 20 dakika da neden alınmadığını sorgulaması ve içeride bulunan eşini dostunu araması daha da bir saçma olmuş.

Olay anından bu yana kiminle karşılaşsam bu konuyu konuşması da bir o kadar saçma değil mantıklı.

Çünkü Şeyma Subaşı ciddi bir nefret ile sevgi karışımı bir durum oluşturmuş.

Herkesin haliyle dikkatini çekiyor.

Kıskanılan, sevilen, nefret edilen, herkesin hayal ettiği hayattan bir anda normale dönen Şeyma Subaşı hakkında herkesin bir fikri ve bildiği var.

Ancak şu bir gerçek ki: Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile ayrıldıktan sonra çok fazla stratejik hata yaptı ve yapmaya da devam ediyor.

Bu hafta neredeyse her mekanda karşılaştığım Şeyma’nın eski havasından ve aurasından eser yoktu.

İnanın beni bile şaşırttı ve şaşırtıyor aslında.

Ben Şeyma’dan daha keskin, daha kararlı ve daha farklı adımlar bekliyordum.

Ama olmadı.

Keşke bir bilene sorup soruştursa ve kılını bile kıpırdatmadan, çalışıp çabalamadan, dans ederek, dünyayı gezerek, alış veriş yaparak kazandığı şöhreti korumanın detaylarını öğrenseydi.

Bugün hakkında daha farklı konuşuyor ve yazıyor olabilirdik.

Kısacası eski Şeyma’dan eser yok.