Enis Yıldırım'ın haberine göre olay Trabzon'un Beşirli Mahallesi'nde yaşandı. 37 yaşındaki R.Ç. adlı kadın, gece saat 02.00'de işten çıkıp eve gelen kocası B.Ç.'nin (43) kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.



Olayın ardından fenalaştığı iddia edilen kadın, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nden rapor aldı. Kadının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. B.Ç. tecavüz iddialarını reddetti, eşinin kendisiyle birlikte olmak istediğini söyledi.



Soruşturmayı tamamlayan savcı, eşine tecavüz ettiği iddia edilen B.Ç. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırladı.



Hakkında 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istenen B.Ç., Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.