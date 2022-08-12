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Haberler Gündem 3. Sayfa
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Eşine tokat atan kocayı öldürüp, babası ve kardeşini yaraladılar

Diyarbakır'da dünürler arasında çıkan kavga 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlandı. Aynı zamanda kuzeni olan kocasından şiddet gördüğünü iddia eden kadın, ailesine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine kadının yakınları olayın yaşandığı eve giderek bıçaklı saldırıda bulundukları bir kişi can verdi iki kişi ise yaralandı

Eşine tokat atan kocayı öldürüp, babası ve kardeşini yaraladılar
Diyarbakır'da dünür kavgası: 1 ölü 2 yaralı
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DHA

Diyarbakır'da bir ay önce kuzeniyle evlenen E.U. (23), sabah saatlerinde babasının evine giderek, eşi Baran U.'nun (22) kendisine tokat attığını ve şiddet gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine E.U.'nun yakınları, Baran U., babası N.U. (50) ve kardeşi A.U.'nun (28) çalıştığı pazara giderek bıçaklı saldırı düzenledi. Saldırıda Baran U. yaşamını yitirirken, N.U. ve A.U. ise yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. Baran U., yaklaşık bir ay önce kuzeni E.U. ile evlendi. Çift arasında bu sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Baran U., iddiaya göre eşine tokat atıp, şiddet uyguladı. E.U., yaşanan olay sonrası babasının evine gidip, durumu anlattı. Pazarda çalışan Baran U., babası N.U. ve kardeşi A.U. (28), Baran U.'nun eşinin yakınları ile tartışmaya başladı. E.U.'nun yakınlarının saldırısı sonucu Baran U., babası N.U. ve kardeşi A.U., bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selehaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Baran U. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, baba N.U.'nun durumunun ağır, A.U.'nun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAKINLARI HASTANEDE AĞITLAR YAKTI

Olayın ardından hastaneye gelen Baran U.'nun yakınları acı haberi aldı. Yakınları burada ağıtlar yaktı. Çok sayıda kişinin hastaneye gelmesi üzerine polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Baran U.'nun cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözyaşları içerisinde yakınları tarafından alınan Baran U.'nun cansız bedeni, yapılacak otopsinin ardından defnedilecek.

POLİS ÇOK SAYIDA ADRESE OPERASYON DÜZENLEDİ

Olayın yaşandığı Bağlar ve Yenişehir ilçesindeki çok sayıda ev ve iş yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenledi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından görgü tanıklarının ifadesine başvurulup, çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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