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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşini boynundan ve ayaklarından bağladı! Feci olay | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Eşini boynundan ve ayaklarından bağladı! Feci olay!

        Muğla'da, 71 yaşındaki eşi M.B.'yi boynundan ve ayaklarından iple bağladıktan sonra darp ettiği ileri sürülen 50 yaşındaki Soner Başkan, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:30 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:30
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        Eşini boynundan ve ayaklarından bağladı! Feci olay!
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        Muğla'da, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçti.

        BOYNUNDAN VE AYAKLARINDAN BAĞLADI

        DHA'da yer alan habere göre olay yerine giden ekipler, M.B.'yi (71) salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darp edilmiş olarak buldu.

        TEDAVİNİN ARDINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan M.B., eşinden şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eşini darp ettiği ileri sürülen Soner Başkan (50), gözaltına alındı.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başkan, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

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