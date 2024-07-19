Eşini boynundan ve ayaklarından bağladı! Feci olay!
Muğla'da, 71 yaşındaki eşi M.B.'yi boynundan ve ayaklarından iple bağladıktan sonra darp ettiği ileri sürülen 50 yaşındaki Soner Başkan, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, işlemleri sonrası tutuklandı
Muğla'da, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçti.
BOYNUNDAN VE AYAKLARINDAN BAĞLADI
DHA'da yer alan habere göre olay yerine giden ekipler, M.B.'yi (71) salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darp edilmiş olarak buldu.
TEDAVİNİN ARDINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU
Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan M.B., eşinden şikayetçi oldu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eşini darp ettiği ileri sürülen Soner Başkan (50), gözaltına alındı.
ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Başkan, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.