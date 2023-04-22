Eşini hastaneye götürüyordu! Feci son!

Ordu'da kaza, dün akşam Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. Evde rahatsızlanan eşini hastaneye götürmek için yola çıkan Sani Erkek´in (67) kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, istinat duvarına çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Sani Erkek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
EŞİ DE MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İlk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülizar Erkek de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
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