Bir kadın bu nedenle öldürüldü: Yeni koltuk takımı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Bir kadın bu nedenle öldürüldü: Yeni koltuk takımı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Bir kadın bu nedenle öldürüldü: Yeni koltuk takımı! Konya'da eşi 41 yaşındaki Nurhan Öner'i bıçakla öldürüp kendini ihbar eden 42 yaşındaki İzzet Öner, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Öner ifadesinde, eşinin kendinden sürekli bir şeyler istediğini, olay günü de yeni koltuk takımı isteyince tartışmanın yaşandığını söylediği belirtildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.05.2025 - 15:24 Güncelleme: 26.05.2025 - 15:26 facebook

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