Kırıkkale'de eşiyle beraber olduğunu düşündüğü kişiyi tabancayla öldüren adam, polise gidip teslim oldu Kırıkkale'de İ.Y., eşi H.Y. ile evinde gördüğü Ahmet B.'yi tabancayla vurarak öldürdü. İ.Y., polis merkezine giderek teslim oldu

Olay, akşam saatlerinde Kaletepe Mahallesi 1036'ncı sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, İ.Y., eve geldiğinde, eşi H.Y.'yi Ahmet B. (42) ile gördü. İ.Y., üzerinde bulunan tabanca ile Ahmet B.'ye ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet B.'nin cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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İ.Y. olayın ardından polis merkezine giderek teslim olurken, eşi H.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor