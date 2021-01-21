Eşinin vurulduğunu duydu, kalp krizinden öldü

Diyarbakır’da ticari taksi sürücüsü eşinin öldüğünü duyan kadın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mezarlık Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ticari taksi sürücüsü Şemsettin Ayna ve akrabası seyir halinde iken araç içerisinde tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından araçtaki şahıs, direksiyon başındaki Şemsettin Ayna'yı silahla vurdu.
SİTENİN BAHÇESİNE UÇTU
Yaralı Ayna, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla birlikte bir sitenin bahçesine uçtu. Olayı gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan olay yerinden kaçarken taksi sürücüsü Ayna, olay kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hatun Ayna, eşinin öldürüldüğünü duyunca kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Polis, saldırının ardından kaçan şahsı yakalamak için geniş çapta inceleme başlattı.
YORUMLAR