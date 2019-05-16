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Bursa'nın Gemlik ilçesinde eşiyle kavga eden bir şahıs, daha sonra dışarı çıkıp 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı

İHA'nın haberine göre, evde eşiyle kavga ettiği öne sürülen zanlı Emre K., daha sonra evden ayrılıp ilk olarak Hürriyet Caddesi'nde rastladığı Müslüm Güven'i bıçakla karın bölgesinden yaraladı. Olay yerinden kaçan zanlı Emre K., bir süre terminal bölgesinde oyalandı. Sabaha karşı da terminal bölgesinden çıkarak Fatih Caddesi'ne giden zanlı, burada rastladığı Halil Karaş'ın kendisinden ateş istemesi sonrasında zanlı ile tartıştı. Zanlı, Halil Karaş'ı bıçaklayarak kaçtı. Karaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hasan Karaş

İki olayın bağlantılı olduğu üzerinde duran Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede teyakkuza geçti. Zanlıyı da, cinayet işlediği bölgenin yakınında yakalayarak Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirdiler. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden cinayet ve yaralama zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi.