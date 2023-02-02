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Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da akılalmaz olay! Kendisini yaralayan saldırganı arabasıyla çarparak öldürdü... - Haberler
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Eşiyle silahlı saldırıda yaralandı! Otomobiliyle saldırgana çarpıp öldürdü!

Aydın'da, arkadaşlarıyla kahvaltı için gittikleri restoran çıkışında motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğrayan 37 yaşındaki Sezgin Güzel ile eşi 33 yaşındaki Ceren Güzel ayak bileklerinden yaralandı. Sezgin Güzel'in yaralı halde otomobiliyle peşine düşüp çarptığı motosikletli saldırganlardan 39 yaşındaki Sidal Savaş öldü, diğer saldırgan kaçtı. Saldırganlarla arasında alacak nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen Sezgin Güzel ile kendisine yardım eden 4 arkadaşı gözaltına alındı

Aydın'da akılalmaz olay! Kendisini yaralayan saldırganı arabasıyla çarparak öldürdü... - Haberler
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DHA

Aydın Didim'de yaşayan Sezgin- Ceren Güzel çifti, arkadaşları Sema B. (28), eşi Muhammet Can B. (27), Özgür K. (43) ve eşi Gülay K. (43) ile önceki gün gittikleri restoranın çıkışında otoparktaki silahlı 2 kişinin saldırısına uğradı.

YARALI HALDE SALDIRGANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

DHA'da yer alan habere göre saldırıda Güzel çifti sol ayak bileklerinden yaralandı. Saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Sezgin Güzel, yaralı halde otomobiline binerek saldırganların peşine düştü, eşi Ceren Güzel arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

ÇARPTIĞI SALDIRGAN HAYATINI KAYBETTİ

Sezgin Güzel, Aytepe Caddesi'nde saldırganların motosikletine yetişip, iddiaya göre, otomobiliyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletteki 2 şüpheliden Sidal Savaş, ağır yaralandı. Motosikleti kullanan diğer şüpheli ise yara almadan kurtulup, kaçtı. Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş, hayatını kaybetti.

ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, motosiklete çarpan Güzel'in aracını bırakıp, yaya olarak kaçtıktan sonra başka bir otomobile binip uzaklaştığını belirledi.

OTOMOBİLDE KANLI BEZ PARÇALARIYLA YAKALANDILAR

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Sezgin Güzel'in içinde bulunduğu otomobilin Muğla'nın Menteşe ilçesine giriş yaptığı bilgisine ulaştı. Çalışmaları burada yoğunlaştıran polis, otomobili Uğur Mumcu Bulvarı'nda durdurdu. Otomobildeki aramada kanlı bez parçaları bulunurken, araçtaki Vedat E. (39), Özgün Y. (34) ve Sait Ş. (38) gözaltına alındı.

ÖZEL DOKTOR MERMİ ÇEKİRDEĞİNİ ÇIKARTTI

Vedat E., polisteki ifadesinde resmi belgede sahtecilik, iki ayrı hırsızlık suçundan arandığı ve saldırıda ayak bileğinden yaralandığı için Sezgin Güzel'i Muğla'daki bir özel doktora götürdüklerini itiraf etti. Vedat E.'nin ifadesinden yola çıkan polis Güzel'in götürüldüğü doktor M.A.'ya (41) ait muayenehaneye operasyon düzenledi. Bileğindeki mermi çekirdeği çıkartılan Sezgin Güzel'i ziyarete gelen mühendis Volkan Ö. de gözaltına alındı.

DOKTORA 200 BİN TL VERMİŞLER

Doktor M.A. hakkında ise suçu bildirmemekten Hamdi Bey Polis Merkezi tarafından işlem başlatıldı. 5 şüpheli, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Volkan Ö.'nün Güzel'in tedavisi için M.A.'ya üçüncü kişiler aracılığıyla 200 bin TL gönderdiği belirlendi.

ALACAK VERECEK HUSUMETİ

Öte yandan, Güzel çiftine silahlı saldırıda bulunup, kaçan saldırganın ise arandığı bildirildi. Yaralanan Güzel çiftinin, saldırganlarla aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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