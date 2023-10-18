Eşiyle tartıştı, mutfağı ateşe verdi

Kütahya'da eşiyle tartışan kişi, mutfağı ateşe verdi
Kütahya'da bir kişinin, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evin mutfağını ateşe verdiği iddia edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı
Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi Oruç Reis Sokak üzerinde bulunan bir evde gece saatlerinde Ö.E. ile eşi B.E. tartışma çıktı.
İHA'nın haberine göre, tartışmanın sonunda eşine sinirlenen Ö.B., kiracı olarak oturdukları evin mutfağını ateşe verdi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Mutfakta hasar oluşan yangına ilişkin Ö.B. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.