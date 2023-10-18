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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eşiyle tartıştı, mutfağı ateşe verdi

        Kütahya'da eşiyle tartışan kişi, mutfağı ateşe verdi

        Kütahya'da bir kişinin, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evin mutfağını ateşe verdiği iddia edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 15:54 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:54
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        Eşiyle tartıştı, mutfağı ateşe verdi
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        Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi Oruç Reis Sokak üzerinde bulunan bir evde gece saatlerinde Ö.E. ile eşi B.E. tartışma çıktı.

        İHA'nın haberine göre, tartışmanın sonunda eşine sinirlenen Ö.B., kiracı olarak oturdukları evin mutfağını ateşe verdi.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

        Mutfakta hasar oluşan yangına ilişkin Ö.B. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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