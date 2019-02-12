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Mehmet Demirkaya'nın haberine göre ESK'nin, İstanbul Beylikdüzü'nde yapmayı planladığı soğuk hava deposu, ilk ihaleyi üstlenen ortaklık tarafından yarım bırakılmıştı. Bunun üzerine ikinci ihale düzenlendi. 24 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen, soğuk hava deposunun tamamlanması ihalesi geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Açıklanan sonuca göre ikinci ihaleyi, merkezi Diyarbakır'da bulunan Özbek Yapı İnşaat Gıda Temizlik Özel Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şirketi üstlendi. Toplam iki teklifin verildiği ihaleyi Özbek Yapı 13 milyon 490 bin TL'ye üstlendi. İhale şartnamesine göre depo inşaatının 19 Ağustos 2019'a kadar tamamlanması gerekiyor. İhale kapsamında soğuk hava deposu, idari bina ve çevre düzenlemesi yapılacak.
DEPONUN KAPASİTESİ BİN 290 TON
ESK'nin 2017 faaliyet raporuna göre söz konusu deponun, 2018 yılı sonunda faaliyete geçirilmesi planlanmıştı. İlk ihale 30 Kasım 2017 tarihinde yapılmış, işi merkezi Trabzon'da bulunan T.C.K Yol Yapı İnşaat Tic. A.Ş. + Emek Müh. İnş. Taahhüt Turizm ve Madencilik Ltd. Şti. ortaklığı almıştı. ESK, işi 10 milyon 400 bin TL'ye üstlenen söz konusu ortaklık ile 4 Ocak 2018 tarihinde sözleşme imzalamış ve işin eylül 2018 tarihinde bitirilmesi taahhüt edilmişti. Ancak yüklenici ortaklık taahhüt ettiği işleri yerine getirmediği için ihale 14 Kasım 2018 tarihinde feshedilmişti.
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