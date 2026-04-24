Eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin silahlı saldırıya uğradı
Muğla'da eski AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, ofisinde motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan Laçin hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 24 Nisan 2026 - 17:24
Eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Muğla'nın Datça ilçesinde silahlı saldırıya uğradı.
OFİSİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
ANKA'daki habere göre; Eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, ofisinde bulunduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İLK MÜDAHALE YAPILDI
Saldırıda bacaklarından yaralanan Laçin’e, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Laçin, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Laçin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Şüpheliler, olayda kullanılan silahla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
