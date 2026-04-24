Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin silahlı saldırıya uğradı

        Eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin silahlı saldırıya uğradı

        Muğla'da eski AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, ofisinde motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan Laçin hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 17:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski İl Başkanına silahlı saldırı

        Eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, Muğla'nın Datça ilçesinde silahlı saldırıya uğradı.

        OFİSİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

        ANKA'daki habere göre; Eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin, ofisinde bulunduğu sırada motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        İLK MÜDAHALE YAPILDI

        Saldırıda bacaklarından yaralanan Laçin’e, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Laçin, ambulansla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SAĞLIK DURUMU İYİ

        Laçin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheliler, olayda kullanılan silahla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Muğla
