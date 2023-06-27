Eski Audi CEO'suna hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Eski Audi CEO'suna hapis cezası

Almanya’da bir mahkeme eski Audi'nin eski CEO'su Rupert Stadler’ı dizel emisyon skandalı soruşturması kapsamında 1 yıl 9 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Stadler’ın devlet hazinesine ve sivil toplum kuruluşlarına verilmek üzere 1.1 milyon euro para cezası almasına hükmetti.

Eski Audi CEO'suna hapis cezası
AA

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun (VW) lüks otomobil markası Audi'nin eski üst yöneticisi (CEO) Rupert Stadler, dizel skandalında ihmal yoluyla dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle Münih Bölge Mahkemesi tarafından 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Münih Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, dizel skandalı soruşturması kapsamında yargılanan Stadler’in 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Hapis cezası ertelenen, Stadler, dizel skandalında ihmal yoluyla dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle ceza alan ilk Volkswagen Grubu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Mahkeme, Stadler’e 1,1 milyon avro para cezası verildiğini ve bu paranın bir kısmının Alman hazinesine ve bir kısmının da sivil toplum kuruluşlarına aktarılacağını duyurdu.

Mahkeme, daha önce 60 yaşındaki Stadler'in dizel skandalıyla ilgili kapsamlı bir itirafta bulunması ve 1,1 milyon avro ödemesi halinde ertelenmiş hapis cezası verileceğini açıklamıştı.

Dizel skandalı soruşturmalarını yürüten Münih Savcılığı ise bunu kabul etmişti.

DAVA 3 YILDIR SÜRÜYOR

Eylül 2020'den beri devam eden davada Stadler, dizel skandalında masumiyetini savunmuştu. Mart 2023'te mahkemenin Stadler'in itirafta bulunmaması halinde hapis cezasına çarptırılacağını açıkça belirtmesiyle davada dönüm noktasına gelindi.

Aynı zamanda VW Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olan Stadler, itiraf edeceğini mayıs başında açıklamıştı.

Stadler ile birlikte yargılanan Eski Audi Motor Geliştirme Sorumlusu Wolfgang Hatz 2 yıl hapis ve 400 bin avro para cezasına çarptırılırken kıdemli mühendis Giovanni Pamio de bir yıl dokuz ay hapis ve 50 bin avro para cezası aldı. Hapis cezaları ertelendi.

Münih Savcılığı, 2 yöneticinin, yasa dışı yazılım ile egzoz sistemi manipüle edilmiş dizel motorlu araçları Avrupa'da sattığını iddia ediyordu. Savcılık, Stadler'i, söz konusu manipülasyondan Eylül 2015'ten beri haberdar olmasına karşın Audi ve Volkswagen otomobillerin satışını durdurmamakla suçluyordu.

2018'DE GÖREVDEN ALINMIŞTI

Stadler, dizel skandalı soruşturmasından dolayı 2018'de Volkswagen tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Münih Bölge Mahkemesi'nin kararına göre Stadler, 17 bin 177 adet manipüle edilmiş dizel otomobilin satışından ve 41 milyon avroluk zarardan sorumlu. Yargıçlar, Stadler ve Hatz'i 2,3 milyar avroluk zararla suçlamıştı

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te, Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı.

Dizel skandalı, Alman kamuoyunda ülkenin otomobil üretim üssü imajına zarar verdiği için çok eleştirilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI HAZİRAN 2023 | ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? Engelli ÖTV indirimi hesaplama!
OTOMOBİL ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları!
Bayramda özel aracı ile yola çıkacaklara uyarı!
OTOMOBİL Bayramda yola çıkacaklara uyarı!
Honda 1.3 milyon aracını geri çağırdı
OTOMOBİL 1.3 milyon aracını geri çağırdı
Togg 5 yaşında
OTOMOBİL Togg 5 yaşında
Otomotiv sektöründen '6+6' düzenlemesine destek açıklaması
OTOMOBİL Sektörden '6+6' düzenlemesine destek açıklaması
Alman otomotiv tedarikçisi Allgaier iflas başvurusunda bulundu
OTOMOBİL Alman otomotiv tedarikçisinden iflas başvurusu
Bakan Bolat'tan 2. el araç fiyatı açıklaması - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Bakan Bolat'tan 2. el araç fiyatı açıklaması
"Kayıt dışılığın ve fiyat artışlarının önüne geçecek"
OTOMOBİL "Kayıt dışılığın ve fiyat artışlarının önüne geçecek"
Tesla'nın yeni fabrikası nerede olacak? - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Tesla'nın yeni fabrikası nerede olacak?
Son dakika haberi: Oto satışlarında '6+6' kuralı 6 ay uzatıldı - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Oto satışlarında '6+6' kuralı 6 ay uzatıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.