Eski Beşiktaşlı'dan ayrılık kararı!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Arthur Masuaku, şu anda formasını giydiği İngiliz ekibi Sunderland'de aradığını bulamadı.

Foot RDC'de yer alan habere göre Kongolu yıldız, sezonun ilk bölümünde yeterince forma şansı bulamaması nedeniyle daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmek istiyor.

"UZLAŞMAYA GİTMEMİZ GEREKECEK"

Sunderland Teknik Direktörü Regis Le Bris, Masuaku'nun durumu hakkında, "Arthur iyi bir oyuncu. Her ne kadar çok fazla oynama şansı bulamamış olsa da bizim için önemli. Afrika Uluslar Kupası öncesinde kendisiyle konuştuk ve bu transfer döneminin geleceği hakkında konuşmamız için bir fırsat olacağı konusunda anlaştık. Ancak bu, kesin olarak ayrılacağı anlamına gelmiyor. Bir uzlaşma bulmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

Masuaku'nun ise Kongo ile Dünya Kupası'na katılmak için Mart ayında oynayacakları uluslararası play-off maçları öncesinde ritim kazanabileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.

SUNDERLAND PERFORMANSI

32 yaşındaki yıldız sol bek, bu sezon Sunderland ile 4 maçta 217 dakika süre aldı. Masuaku'nun sözleşmesi kulübüyle 30 Haziran 2027 tarihinde sona eriyor.