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Haberler Gündem Eski çeyizler, Sivaslı kadınların gelir kapısı oldu
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"Çöplükte hazine var" temasıyla yola çıkan Sivaslı kadınlar, eski çeyizleri gelir kapısı yaptı

Sivas'ta kooperatif üyesi kadınlar, eski çeyizleri dikiş nakışla modernize edip aile ekonomisine katkı sağlıyor. "Çöplükte hazine var" temasıyla yola çıkan kadınlar, hem evlerinden getirdikleri hem de yakın çevrelerinden aldıkları, yıllarca sandık ve hurçlarda saklanan çeyizleri çeşitli tasarımlarla yeni ürünlere dönüştürüyor

Eski çeyizler, Sivaslı kadınların gelir kapısı oldu
AA

Sivas'ta, eski çeyizleri dikiş nakışla modernize eden kooperatif üyesi kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Sivas Kadınlar Kooperatifi (Siv-Koop) üyesi 18 kadın, "Çöplükte hazine var" temasıyla 4 ay önce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan el işi kursuna başladı.

Kadınlar, hem evlerinden getirdikleri hem de yakın çevrelerinden aldıkları, yıllarca sandık ve hurçlarda saklanan çeyizleri çeşitli tasarımlarla modernize ederek yeni ürünlere dönüştürüyor.

"MODERN HALE DÖNÜŞTÜRÜP, KULLANIMA SUNUYORUZ"

Sipariş üzerine çalışan kadınlar, amigurumi, rölyef, gelin ve damat bohçası başta olmak üzere modern tasarımlar uyarladıkları tüm el işi ürünleri satarak aile ekonomisine destek oluyor.

Kooperatif &uuml;yesi ve kurs eğitmeni Dilek Kalmi
Kooperatif üyesi ve kurs eğitmeni Dilek Kalmi

Kooperatif üyesi ve kurs eğitmeni Dilek Kalmi, geçmişten geleceğe bir yol izleyerek eskiyi yeniye dönüştürdüklerini belirterek, "Annelerimiz, halalarımız, teyzelerimiz hatta babaannelerimizden kalan çeyiz ürünlerini yeniden modernize ediyoruz. Yani kullanılmamış ürünleri modern hale dönüştürüp halkın kullanımına sunuyoruz" dedi.

"'ÇÖPLÜKTE HAZİNE VAR' TEMASIYLA YOLA ÇIKTIK"

Kadınlar olarak "Çöplükte hazine var" temasıyla yola çıktıklarını vurgulayan Kalmi, "Bu felsefeyle şimdiye kadar kullanılmayan ürünleri değerlendiriyoruz. Eski ürünleri alıp kesiyoruz, ütülüyoruz, yeni tasarımlar yapıyoruz. Kenarlarını da tekrar sarıp farklı şekilde kimini yatak ve masa örtülerine kimisini de mutfak takımları hatta gelin ve damat bohçalarına dönüştürüyoruz. Yeniyi alıp da yeniden yapmanın bir anlamı yok" diye konuştu.

"KADINLARIMIZ SİPARİŞ ÜZERİNE ÇALIŞIYOR"

Kalmi, kadınların sosyalleşmesini de sağladıklarını dile getirerek, birbirlerinin psikoloğu olarak tüm sıkıntı ve streslerini kursta attıklarına, bu durumun kendilerine terapi gibi geldiğine dikkati çekti. Hiçbir ürünün boşa gitmediğinin altını çizen Kalmi şunları söyledi:

"Maddi durumu iyi olmayan, elindeki eski çeyizleri değerlendirip onu modern hale getirdikten sonra satıp aile ekonomisine kazandırmak isteyen kadınlarımız sipariş üzerine çalışıyor. Amigurimi, rölyef, gelin ve damat bohçaları, aklınıza ne geliyorsa el işlerinin tamamını satabiliyoruz. Bazı kadınlarımız da dışarıdan yeni ürün almaktansa daha ucuza mal olacağı için elindeki ürünü kendisi için değerlendiriyor. Bu şekilde çocuğuna, kendisine de yapsa aile ekonomisine katkı sağlıyor."

Kalmi, sertifika verilen kursiyerlerin bu sayede istedikleri zaman iş yeri açabileceklerini aktardı.

"BANA TERAPİ OLUYOR, ÇOK İYİ GELİYOR"

Yasemin Yal&ccedil;ın
Yasemin Yalçın

Kursiyerlerden ev hanımı Yasemin Yalçın ise evli ve iki çocuk annesi olduğunu belirterek "En başta burada arkadaş edinip sosyalleşiyoruz. Eski el işlerini modern hale getiriyoruz. Bu yaptıklarımızı satarak para kazanabiliyoruz. Bana terapi oluyor, çok iyi geliyor" ifadesini kullandı.

"ÇEYİZİMDEKİ ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRMEYE GELDİM"

Sevim Sarılar
Sevim Sarılar

Kursta çok mutlu olduğunu dile getiren Sevim Sarılar da "İki çocuk annesiyim, aynı zamanda babaanneyim. Buraya evdeki çeyizimdeki ürünleri değerlendirmeye geldim. Bunlarla evime güzel eşyalar ve örtüler yapıyorum" dedi.

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