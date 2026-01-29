1994 yapımı 'Little Rascals' (Küçük Afacanlar) filminde 'Alfalfa' karakteriyle tanınan bir dönemin çocuk yıldızı Bug Hall, radikal bir karar aldı.

Daily Mail'e konuşan Bug Hall, eşi ve 5 çocuğuyla birlikte Arkansas yakınlarında kırsal bir bölgeye taşındığını, artık kendisini 'Radikal Katolik' olarak tanımladığını ve bilinçli olarak yoksul bir yaşamı tercih ettiğini söyledi.

Bug Hall, oyunculuk döneminde kazandığı tüm birikimini bağışladığını, maddi varlıklarından vazgeçtiğini belirterek, bu tercihini 'yoksulluk yemini', olarak tanımladı; "Bir ihtiyaç doğarsa, gidip geçici bir iş yaparım. Sadece günlük ihtiyaçları karşılayacak kadar para kazanırım."

Ailesiyle birlikte bir karavanda yaşayan Bug Hall, su kuyusu ve jeneratörle hayatını sürdürdüğü, hedefinin ise tamamen şebekeden bağımsız (off-grid) bir yaşam kurmak olduğunu söyledi. Hall, hidroelektrik sistemi olan, kendi elektriğini ve suyunu üreten bir ev inşa etmeyi planlıyor.

Çocuklarını evde eğittiklerini söyleyen Bug Hall, klasik eğitim sistemine karşı olduklarını belirterek, çocuklarını, okula ve üniversiteye gitmeleri konusunda güçlü şekilde caydıracaklarını ifade etti.