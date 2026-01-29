Habertürk
        Yoksulluk yemini etti

        Eski çocuk yıldız Bug Hall, yoksulluk yemini etti

        'Little Rascals' filmiyle tanınan bir dönemin çocuk yıldız Bug Hall, ailesiyle birlikte kırsal hayatta yaşamaya başladığını açıkladı. Tüm birikimini bağışladığını, maddi varlıklarından vazgeçtiğini belirten Hall, bu tercihini 'yoksulluk yemini' olarak tanımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 20:16 Güncelleme: 29.01.2026 - 20:16
        1994 yapımı 'Little Rascals' (Küçük Afacanlar) filminde 'Alfalfa' karakteriyle tanınan bir dönemin çocuk yıldızı Bug Hall, radikal bir karar aldı.

        Daily Mail'e konuşan Bug Hall, eşi ve 5 çocuğuyla birlikte Arkansas yakınlarında kırsal bir bölgeye taşındığını, artık kendisini 'Radikal Katolik' olarak tanımladığını ve bilinçli olarak yoksul bir yaşamı tercih ettiğini söyledi.

        Bug Hall, oyunculuk döneminde kazandığı tüm birikimini bağışladığını, maddi varlıklarından vazgeçtiğini belirterek, bu tercihini 'yoksulluk yemini', olarak tanımladı; "Bir ihtiyaç doğarsa, gidip geçici bir iş yaparım. Sadece günlük ihtiyaçları karşılayacak kadar para kazanırım."

        Ailesiyle birlikte bir karavanda yaşayan Bug Hall, su kuyusu ve jeneratörle hayatını sürdürdüğü, hedefinin ise tamamen şebekeden bağımsız (off-grid) bir yaşam kurmak olduğunu söyledi. Hall, hidroelektrik sistemi olan, kendi elektriğini ve suyunu üreten bir ev inşa etmeyi planlıyor.

        Çocuklarını evde eğittiklerini söyleyen Bug Hall, klasik eğitim sistemine karşı olduklarını belirterek, çocuklarını, okula ve üniversiteye gitmeleri konusunda güçlü şekilde caydıracaklarını ifade etti.

        Bug Hall'un kardeşi, annesi ve üvey babasının da aileyle birlikte Arkansas'a taşındığı bilgisi paylaşıldı.

        Bug Hall, ayrıca 2020'de hava spreyi (air duster) soluduğu iddiasıyla gözaltına alınmasının hayatında bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Hakkında suçlama yöneltilmediğini belirten Hall, bu olayın kendisini bağımlılık geçmişiyle yüzleşmeye ittiğini ve hayatını tamamen değiştirme kararı aldığını ifade etti.

        Bug Hull, oyunculuğu neden bıraktığını ise şu sözlerle anlattı; "İnsanları sadece oyalayan, dikkatlerini dağıtan, anlamsız işler yapmak istemedim. Hayatımı başka bir amaca adamak istedim."

        Fotoğraflar: Avalon, X

