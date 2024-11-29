Evlilikleri boyunca üç çocuğu olan, 2018'de boşanan Ben Affleck ve Jennifer Garner ikilisi, Şükran Günü yardımı için yeniden bir araya geldi.

Los Angeles şehir merkezinde ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtma kampanyasına birlikte destek olan Affleck ve Garner, önlüklerini taktı ve yemek dağıttı.