Ben Affleck ile eski eşi Jennifer Garner sokakta yemek dağıttı
Evliliklerini 2018'de bitiren, ancak çocukları için sık sık bir araya gelen ve iyi ilişkilerini sürdüren Ben Affleck ile Jennifer Garner ikilisi, Şükran Günü'nde sokakta yemek dağıtırken görüntülendi
Evlilikleri boyunca üç çocuğu olan, 2018'de boşanan Ben Affleck ve Jennifer Garner ikilisi, Şükran Günü yardımı için yeniden bir araya geldi.
Los Angeles şehir merkezinde ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtma kampanyasına birlikte destek olan Affleck ve Garner, önlüklerini taktı ve yemek dağıttı.
Jennifer Lopez ile Ben Affleck, beraber rol aldıkları 'Gigli' filminin setinde tanışmalarının ardından 2002 yılında nişanlanmışlardı. Ancak 2003'te yapılması beklenen düğünlerini erteleyen çift, bir yıl sonra da yollarını ayırmıştı. Affleck ile Jennifer Garner, 2005'te nikah masasına oturmuştu.
Çift boşanmalarının ardından da sık sık çocukları için bir araya geldi.
Hatta Ben Affleck ile eski nişanlısı Jennifer Lopez, 17 yıl aradan sonra tekrar ilişkiye başlayıp 2022'de evlendiklerinde de Affleck ile Garner ikilisi görüşmeye devam etti. Zaman zaman bu görüşmelerde hem Garner'ın hem de Lopez'in bir araya geldikleri de öğrenildi.
Ben Affleck ile Jennifer Lopez'in evliliği kısa sürdü ve çift, nisanda ayrıldı, ağustos ayında da boşanma davası açtı.
Ancak Affleck ile Lopez de ortak çocukları olmamasına rağmen, Affleck'in üç çocuğu ve Lopez'in 2014'te boşandığı Marc Anthony'den olan ikizleri birbirleriyle çok iyi anlaştığı için bir araya geldiler. Affleck ve Lopez, evlilikleri süresince birbirlerinin çocuklarına iyi ebeveynlik yapmıştı.
Affleck'in de Lopez'in de ayrıldıktan sonra adları başkalarıyla anılmadı. Jennifer Garner ise 2018'den bu yana John Miller ile birliktelik yaşıyor.