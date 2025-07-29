Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza, İspanya 7. Ligi'nde! Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza, 44 yaşında transfer yaparak bir kez daha gündem oldu. Tecrübeli santrfor, İspanya 7. Lig ekiplerinden (Primera Andaluza) Rayo Sanluqueno'ya transfer oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 29.07.2025 - 19:31 Güncelleme: 30.07.2025 - 09:46 facebook

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