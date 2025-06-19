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        Haberler Dünyadan Eski futbol yıldızı Cesc Fabregas'ın aşk dolu aile tatili - magazin haberleri

        Eski futbol yıldızı Cesc Fabregas'ın aşk dolu aile tatili

        Arsenal, Barcelona, Chelsea gibi takımlarda uzun yıllar top koşturan İspanyol futbolcu Cesc Fabregas, ailesiyle İtalya'da tatil yapıyor. Tatilde çocuklarıyla eğlenceli zaman geçiren Fabregas, zaman zaman eşiyle aşka geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 11:01 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:20
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        Aşk dolu aile tatili
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        Bir dönemin ünlü futbol yıldızlarından biri olan İspanyol Cesc Fabregas, eşi Daniella Semaan, çocukları Lia, Capri ve Leonardo ile tatile çıktı. 38 yaşındaki emekli futbolcu, İtalya'nın Forte dei Marmi bölgesinde ailesiyle birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı.

        Cesc Fabregas, denizde çocuklarıyla futbol topuyla oyun oynarken bir hayli neşeli görünüyordu. Fabregas, bir ara oğlu Leonardo'yu omuzlarına alarak onu eğlendirdi.

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        2018'den bu yana evli olduğu Daniella'ya sevgisini göstermekten çekinmeyen Fabregas, eşini öperken objektiflere yansıdı.

        Deniz kenarındaki eğlenceye birkaç öpücük arası veren çift, zaman zaman oğulları Leonardo'nun araya girmesiyle romantizmlerini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

        Uzun yıllar Arsenal ve Barcelona futbol takımlarında oynayan; ardından Chelsea ve Monaco'ya transfer olan Cesc Fabregas, 2022'de transfer anlaşması imzaladığı Como takımında bir yıl top koşturdu ve 36 yaşında futboldan emekliliğini ilan etti.

        Cesc Fabregas, İtalyan futbol takımı Como 1907'de futbol kariyerini baş antrenör olarak sürdürüyor.

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        #Cesc Fabregas
        #tatil
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