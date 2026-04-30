Eski Galatasaraylı Carlos Vinicius 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı!
Bir dönem Galatasaray forması giyen Carlos Vinicius, Gremio'nun Palestino ile oynadığı maçta tarihe geçecek bir an yaşadı. Brezilyalı golcü, 6 dakika içinde kullandığı 3 penaltı vuruşunu da kaçırdı
Giriş: 30 Nisan 2026 - 11:10
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius, üst üste kullandığı 3 penaltı vuruşunu da gole çeviremedi.
Kariyerine Gremio'da devam eden golcü oyuncu, Palestino ile oynanan Sudamericana maçında 11. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçti.
Vinicius, ilk penaltıyı kaçırdıktan sonra maçın hakemi atışı tekrar ettirdi. Bir kez daha topun başına geçen Carlos Vinicius, yine kaçırdı.
Maçın hakemi penaltı atışını bir kez daha tekrar ettirirken Brezilyalı futbolcu da bir kez daha topun başına geçti.
Carlos Vinicius, üçüncü kez topu ağlarla buluşturamadı ve 6 dakika içerisinde 3 penaltı atışından da yararlanamamış oldu.
