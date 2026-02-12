Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Eski Güney Kore İçişleri Bakanı Lee sıkıyönetim davasında 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı | Dış Haberler

        Eski Güney Kore İçişleri Bakanı Lee sıkıyönetim davasında 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Güney Kore'de sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davada eski İçişleri Bakanı Lee Sang-min'e 7 yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 11:26 Güncelleme: 12.02.2026 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Güney Kore İçişleri Bakanı Lee'ye 7 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yonhap ajansının haberine göre, Seul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada, eski İçişleri Bakanı Lee hakkında verilen karar açıklandı.

        Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişiminde "kilit rol üstlenmekten" suçlu bulunan Lee, 7 yıl hapse mahkum edildi.

        Eski İçişleri Bakanı Lee'nin eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişimine ilişkin görülen davada 15 yıl hapsi istenmişti.

        Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

        Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

        Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

        Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

        Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 11 Şubat 2026 (Toprak Razgatlıoğlu İle Özel Röportaj)

        Kerem Aktürkoğlu sessizliğini bozdu. Asensio'dan Süper Lig'de 16 gol katkısı. Trabzonspor'da gözler Fenerbahçe maçında. Beşiktaş Yunanistan'dan zaferle döndü. Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile Özel Röportaj. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Bakan Fidan Financial Times'a konuştu
        Bakan Fidan Financial Times'a konuştu
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Evinin bahçesinde öldürüldü
        Altını satmamak lazım
        Altını satmamak lazım
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Green Streets maça çıkmadı, Club Valencia küme düştü
        Green Streets maça çıkmadı, Club Valencia küme düştü
        Önce molotof, sonra "Seni kaç gün daha koruyacaklar" mesajı!
        Önce molotof, sonra "Seni kaç gün daha koruyacaklar" mesajı!
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        Emniyetin bahçesi galeriye döndü! Toplam değeri: 65 milyon TL
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Genç kadın araçta ölü bulunmuştu... Cani, Alev'i boğmuş!
        Genç kadın araçta ölü bulunmuştu... Cani, Alev'i boğmuş!
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak
        New York'ta soğuk hava can aldı
        New York'ta soğuk hava can aldı