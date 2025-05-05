Eski hakemler Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki pozisyonları değerlendirdi: En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?

37. DAKİKA EN NESYRI POZİSYONU

Ali Palabıyık: Her topa dokunması faul olmayacak diye bir şey yok. Kontrolsüz bir şekilde gelseydi Mert Günok, topa dokunmasına rağmen faul olabilirdi. O zaman penaltı olurdu. Burada belki En-Nesyri'nin düşüsü arkadaşlarını yanıltmış olabilir. Zamanlama çok önemli Mert Günok çok tecrübeli bir kaleci. Ortak bir top Mert daha önce davrandı.

Deniz Çoban: "Penaltı yok. Top En-Nesyri'den önce Mert'e geldi, kontrollü olduğu tartışılır. Çok daha önceden topla oynadı Mert. Mert, topla oynadıktan sonra rakibine müdahale etmemek için küçülmeye çalıştı. Mert ayaklarını sakınmıyor olsaydı ya da bir çelme hamlesi yapsaydı tartışmasız penaltı derdim. En-Nesyri temas almak için sol ayağını açtı. Mert de olabildiğince küçülmeye çalıştı. Hakem de en doğru açıdan izledi. Hakemin devam demesi doğru."

Bahattin Duran: "Pozisyon penaltı değil. Öncesinde En-Nesyri, sol ayağıyla Mert'in dizinde vurdu. Koşusuna devam etse penaltı olacaktı. Alttaki ayak En-Nesyri'ye temas etti. Ancak, öncesinde En-Nesyri faul yaptı, yapmasaydı penaltıydı."

Bülent Yıldırım: "Sübjektif nitelikte, yoruma açık bir pozisyon. Mert Günok, topla önce oynamayı başardı ilk fazda. İkinci fazda En-Nesyri'nin uzattığı ayak, Mert'in dizine temas etti. Üçüncü fazda Mert, temas etti. Hakemin yorumuna ihtiyaç duyulan bir pozisyon. Devam kararını desteklerim."