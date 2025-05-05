Eski hakemler Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki pozisyonları değerlendirdi: En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Mücadeledeki tartışmalı pozisyonları HT Spor yorumcusu Ali Palabıyık ve beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte eski hakemlerin yorumları...
HT Spor yorumusu Ali Palabıyık ve Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. İşte eski hakemlerin yorumlarıyla masaya yatırılan Fenerbahçe-Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonları.
"Hakemin performansı nasıldı?"
Ali Palabıyık: Maç içerisinde çok tartışılan bir hakemdi bu maça atanmasıyla özellikle geçen hafta gösterdiği performans. VAR ile ilgili kurmuş olduğu cümleler, iletişim, VAR hakemini yok sayıp operatör ile konuşması... Bu maöa açıkçası kimsenin beklemediği bir hakemdi kendisi bile beklemiyordur bence bu maça atanmasını.Bu maç özelinde pozisyonlara bakarsak maç içersinde çok hatalı kararlar verdi. Faullerin çoğu özellikle ilk yarıda ve müsabakanın sonuna doğru verdiği ya da vermediği çok karar oldu. Verdikleri yanlış vermediklerinde de yanlış kararlar oldu. Gösterdiği sarı kartlar var göstermediği sarı kartlar var. Penaltı kararını kendisi vermesi doğru. Maçın başında oyunculara bu kadar gergin bir maçta ev sahibi takım oyuncularına gülerek iletişim kurmaya çalışmak tabi oyuncuları biraz negatif algıyı yüklemesine sebebiyet verebilir zaten saha içersinde gergin bir topluluk var kendi taraftarı önünde oynuyor 2 hafta önce yine kendi taraftarı önünde Kayseri ile berabere kalmış bir takım. Sempatik gözükmeye çalışmak, kendi olağını dışında onlarla iletişim kurarken gülmeye çalışmak bence eksi yönlüydü.
8. DAKİKADA MASUAKU ELLE OYNADI MI?
Deniz Çoban: "Top omzuna geldi. İhlal bölgesine gelmedi."
Bahattin Duran: "Sağ eli doğal konumda olmadığı için şüphelendik ama ihlal olmayan bölgeye, sol omzuna geldi."
Bülent Yıldırım: "İhlal söz konusu değil."
10. DAKİKADA FRED-GEDSON MÜCADELESİ
Bahattin Duran: "Birinci pozisyona faul çaldığını gösterdi hakem, Fred'in faulü yok. Faulü İsmail yaptı dedi hakem. İsmail Yüksek, ayağını uzatıp Gedson'un ayağının iç tarafına müdahalesi var."
Deniz Çoban: "Normal bir futbol mücadelesi bu, faule benzeyen bir şey yok."
Bülent Yıldırım: "Katılıyorum. Top için uzatılmış bir ayak. Hakem faule hükmetti."
11. DAKİKADA İSMAİL'İN AMIR MÜDAHALESİ
Deniz Çoban: "İsmail'in hareketi sarı kartı gerektirecek bir fauldü. Burada faul dahi çalmadı."
Bahattin Duran: "Sağ ayağıyla topa temas etmiş olsa da İsmail, sol ayağını kontrolsüz açtı. Faul ve sarı kart olmalıydı."
Bülent Yıldırım: "Bu faulü kaçırdı. Sarı kart kaçtı."
MASUAKU TALISCA HAVA TOPU MÜCADELESİ
Bahattin Duran: "Masuaku hava topuna çıkarken Talisca'nın sırtına diziyle vurdu. Bu bir fauldü."
Deniz Çoban: "Faul olmalıydı."
Bülent Yıldırım: "Masuaku dikkatsiz bir darbe vurdu, faul kararı vermeliydi."
RASHICA MERT MÜCADELESİ
Deniz Çoban: "Bir faul kararı var ki doğru."
Bahattin Duran: "Net bir faul görmedim. Devam kararı daha doğru olurdu."
Bülent Yıldırım: "Çok kolay verilmiş bir faul kararı."
İSMAİL'İN YERDE KALDIĞI POZİSYON
Bahattin Duran: "Arkadan hafif bir teması var Gedson'un. Kolay bir faul. İsmail, sırtında eli hissedince kolay bıraktı. Faul vermese daha iyi olurdu."
Deniz Çoban: "Çok kolay kolay kolay bir faul."
"DEVAM KARARLARI DOĞRU"
Deniz Çoban: "Devam kararları doğru. İsmail'in yaptığı futbol içinde. Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda da devam kararı doğru."
ÖNCE RAFA, ARDINDAN TALİSCA POZİSYONLARI
Bahattin Duran: "Devam kararları doğru. Talisca da ihlal yok. İsmail Yüksek, Rafa ile omuz omuza mücadelede..."
Bülent Yıldırım: "İki devam kararı da doğru."
RAFA - İSMAİL MÜCADELESİ
Bahattin Duran: "İsmail Yüksek faul yapmadı. Rafa, İsmail'in yerdeki ayağına çarptı. Devam kararı daha doğru olurdu."
Deniz Çoban: "İsmail'in dizinden bir ihlal yok. Hatalı bir faul düdüğü. Gecikmeli de çalındı."
Bülent Yıldırım: "Ayakta bir şey yok, dizde ufak bir temas var. Devam verilse daha doğru olurdu."
RASHICA-İSMAİL POZİSYONU AVANTAJ UYGULAMASI
Deniz Çoban: "Hadziahmetovic sarı kart görmeliydi."
Bahattin Duran: "Avantaj bittikten sonra Hadziahmetovic sarı kart görmeliydi."
Bülent Yıldırım: "Avantaj uygulaması doğruydu. Kontrolsüz nitelikte bir faul."
28. DAKİKADA ÇAĞLAR'IN POZİSYONU
Bahattin Duran: "Tam topa vuracakken güçlü ve etkili bir itme. Faul kararı doğru."
Deniz Çoban: "Faul kararı doğru."
Bülent Yıldırım: "Faul kararı doğru."
EMRECAN'IN OSAYI'YE MÜDAHALESİ
Deniz Çoban: "Temiz. Osayi'ye bir ihlal yok. Devam etse daha doğru olurdu."
Bahattin Duran: "Devam kararı daha doğru olurdu."
Bülent Yıldırım: "Çok küçük bir temas var."
BEŞİKTAŞ'IN PENALTISI
Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Ali Palabıyık: Bu pozisyonda hakemin vermiş olduğu karar doğru çünkü Talisca'nın pozisyonu doğal olmayan bir konumda ve olmaması gereken bir yerde bedeninden açık top arkadaşından dahi gelmiş olsa doğal olmadığından dolayı bu penaltı. Hakem burada doğru bir şekilde VAR'a bırakmadan penaltı kararını verdi. Hakemi tebrik etmek lazım bu pozisyonda.
Deniz Çoban: "Doğru. Net tartışmasız penaltı."
Bahattin Duran: "Penaltı kararı doğru."
Bülent Yıldırım: "Penaltı kararı doğru. Hakemi kutlamak lazım."
37. DAKİKA EN NESYRI POZİSYONU
Ali Palabıyık: Her topa dokunması faul olmayacak diye bir şey yok. Kontrolsüz bir şekilde gelseydi Mert Günok, topa dokunmasına rağmen faul olabilirdi. O zaman penaltı olurdu. Burada belki En-Nesyri'nin düşüsü arkadaşlarını yanıltmış olabilir. Zamanlama çok önemli Mert Günok çok tecrübeli bir kaleci. Ortak bir top Mert daha önce davrandı.
Deniz Çoban: "Penaltı yok. Top En-Nesyri'den önce Mert'e geldi, kontrollü olduğu tartışılır. Çok daha önceden topla oynadı Mert. Mert, topla oynadıktan sonra rakibine müdahale etmemek için küçülmeye çalıştı. Mert ayaklarını sakınmıyor olsaydı ya da bir çelme hamlesi yapsaydı tartışmasız penaltı derdim. En-Nesyri temas almak için sol ayağını açtı. Mert de olabildiğince küçülmeye çalıştı. Hakem de en doğru açıdan izledi. Hakemin devam demesi doğru."
Bahattin Duran: "Pozisyon penaltı değil. Öncesinde En-Nesyri, sol ayağıyla Mert'in dizinde vurdu. Koşusuna devam etse penaltı olacaktı. Alttaki ayak En-Nesyri'ye temas etti. Ancak, öncesinde En-Nesyri faul yaptı, yapmasaydı penaltıydı."
Bülent Yıldırım: "Sübjektif nitelikte, yoruma açık bir pozisyon. Mert Günok, topla önce oynamayı başardı ilk fazda. İkinci fazda En-Nesyri'nin uzattığı ayak, Mert'in dizine temas etti. Üçüncü fazda Mert, temas etti. Hakemin yorumuna ihtiyaç duyulan bir pozisyon. Devam kararını desteklerim."
OĞUZ AYDIN'IN KAYARAK MÜDAHALESİ
Bahattin Duran: "Faul kararı yeterli, sarı kart gerekmez."
Deniz Çoban: "Karar doğru. Sarı kartlık bir şey yok"
MUSTAFA'NIN ÇAĞLAR'A MÜDAHALESİ
Deniz Çoban: "Sarı kart kararı hatalı. Elin yüze geldiğini düşündü."
Bahattin Duran: "Faul var ama sarı kart olmamalıydı."
Bülent Yıldırım: "Sadece faul verilmeliydi."
SKRINIAR'IN GEDSON'A MÜDAHALESİ
Deniz Çoban: "Tartışmasız doğru sarı kart."
Bahattin Duran: "Net sarı kart."
Bülent Yıldırım: "Net sarı kart."
TALISCA'NIN YERDE KALDIĞI POZİSYON
Deniz Çoban: "Faul yok, pozisyon temiz."
Bahattin Duran: "Faul kararı yanlış."
Bülent Yıldırım: "Faul kararı yanlış."
ÇAĞLAR - GEDSON POZİSYONU
Deniz Çoban: "Faulü yapan Çağlar. Çok hafif bir şorttan çekmesi var Gedson'un. Çağlar iki elle sarıldı. Devam kararı daha doğru olurdu."
Bahattin Duran: "Burada oyun devam etmeliydi."
Bülent Yıldırım: "Olmayan bir faul olarak kayda geçti."
MUSTAFA - OĞUZ MÜCADELESİ
Deniz Çoban: "Hakemin devam kararına saygılıyım."
Bahattin Duran: "Mücadele var, devam kararı doğru."
Bülent Yıldırım: "Son anda Mustafa biraz abarttı. Bence devam kararı doğru."
PENALTI BEKLENİLEN POZİSYON
Deniz Çoban: "Devam kararı doğru."
Bahattin Duran: "Devam kararı doğru."
Bülent Yıldırım: "Devam kararı doğru."
DJIKU'NUN GEDSON'A FAULÜ
Deniz Çoban: "Sarı kart doğru."
Bahattin Duran: "Sarı kart doğru."
Bülent Yıldırım: "Sarı kart doğru."
SKRINIAR'IN UDUOKHAI'YE MÜDAHALESİ
Bahattin Duran: "İkinci sarı kart ile kırmızı kart gerekirdi."
Deniz Çoban: Tartışmasız ikinci sarı kart ile kırmızı kart gerekirdi.
Bülent Yıldırım: Tabanıyla riskli bir müdahale yaptı Skriniar. Çok net ikinci sarı kart ile kırmızı kart gerekirdi.