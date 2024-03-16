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        Haberler Gündem Politika Eski içişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeniden Refah Partililere seslendi: Oyları bölmeyelim - Gündem haberleri

        Eski içişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeniden Refah Partililere seslendi: Oyları bölmeyelim

        31 Mart seçimlerine az bir zaman kala siyasetçiler çalışmalarını hızlandırdı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Mamak'ta Yeniden Refah Partililere seslenerek 'oyları bölmeyelim' çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2024 - 19:15 Güncelleme: 16.03.2024 - 19:32
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        Soylu'dan Yeniden Refah Partililere çağrı
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        31 Mart seçimlerinde son düzlüğe girilirken siyasetçiler de çalışmalarına hız kazandırdı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara Mamak’ta halka hitap etti.

        "OYLARI BÖLMEYEREK YANLIŞ ELLERE TESLİM ETMEYELİM"

        Konuşmasında Yeniden Refah Partililere seslenen Soylu: “Yeniden Refahlı kardeşlerim, bu bir yerel seçim, ilçelerinizin istikbalini oyluyorsunuz, çocuklarınız için sokakları, kreşleri, parkları, evleriniz için suyu elektriği oyluyorsunuz. Bu noktada oyları bölmeyerek bütün bunları yanlış ellere teslim etmeyelim” diye konuştu.

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