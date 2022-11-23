Boris Johnson'dan Fransa ve Almanya'ya sert eleştiri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Eski İngiltere Başbakanı Johnson'dan Fransa, Almanya ve İtalya'ya eleştiri

İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, Fransa, Almanya ve İtalya'yı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının öncesindeki politikalarıyla ilgili eleştirdi. Fransa'ya 'savaş ihtimalini kabullenmeme' suçlaması getiren Johnson, Almanya'yı ise 'Ukrayna'nın hızlı yenilgisini desteklemekle' suçladı

Eski İngiltere Başbakanı Johnson'dan Fransa, Almanya ve İtalya'ya eleştiri
Boris Johnson'dan Fransa ve Almanya'ya sert eleştiri
0:00 / 0:00
AA

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya-Ukrayna savaşından önceki tutumları konusunda Fransa, Almanya ve İtalya'yı sert bir dille eleştirdi.

Johnson, CNN Portekiz'e yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna'nın arkasında durduğunu, hala destek verdiğini, ancak savaştan önce durumun böyle olmadığını savundu.

Eski İngiltere Başbakanı, Batılı ülkelerin Ukrayna-Rusya gerilimine tepkileri konusunda Fransa'ya savaş ihtimalini "son ana kadar kabullenmeme" eleştirisi getirirken, Alman hükümetini de başlangıçta "ekonomik nedenlerle uzun bir çatışma yerine, Ukrayna ordusunun hızlı yenilgisini desteklemekle" suçladı.

Johnson, Almanya'nın bu tutumu için "Bunu destekleyemedim, bunun korkunç bir bakış açısı olduğunu düşündüm. Ancak, onların neden böyle düşündüğünü ve nasıl hissettiklerini anlayabiliyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya'nın Mario Draghi yönetimini de eleştiren Johnson, Rus hidrokarbonlarına olan "büyük" bağımlılığı göz önüne alındığında, "basitçe bizim aldığımız pozisyonu destekleyemeyeceklerini" söylediğini belirtti.

Johnson, öte yandan savaşın başlamasının ardından AB ülkelerinin tutumlarının değiştiğini belirterek, "Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar, herkes, ABD Başkanı Joe Biden, başka seçeneğin olmadığını gördü. Bu adamla (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) pazarlık yapılamazdı." dedi.

Boris Johnson, "Tüm endişelerimden sonra, harekete geçen AB ülkelerini takdir ediyorum. Birlik oldular. Sert yaptırımlar uyguladılar." dedi.

Johnson'ın açıklamalarına ilişkin, CNN'in Fransa ve Alman hükümetine ulaşmaya çalıştığı bildirilirken, eski İtalya Başbakanı Draghi'nin ofisinin açıklama yapmadığı belirtildi.

Fotoğraf: AA

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya'yı "terör destekçisi" ilan eden Avrupa Parlamentosu siber saldırıya uğradı
DÜNYA Avrupa Parlamentosu siber saldırıya uğradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Küba Devlet Başkanı Ankara'da
DÜNYA Küba Devlet Başkanı Ankara'da
Kuzey Kore lideri Kim'in kardeşinden ABD'ye tehdit
DÜNYA Kim'in kardeşinden ABD'ye tehdit
2023 Eurovision ne zaman ve nerede yapılacak, hangi ülkeler katılacak?
DÜNYA 2023 Eurovision ne zaman yapılacak?
Kiev'de patlama sesleri
DÜNYA Kiev'de patlama sesleri
Türkiye, Batı Kudüs'te sivillere yönelik saldırıları kınadı
DÜNYA Türkiye, Batı Kudüs'te sivillere yönelik saldırıları ...
Macaristan Başbakanı Orban'ın atkısı tartışma yarattı
DÜNYA Orban'ın atkısı tartışma yarattı
Son dakika: DEAŞ'a bir darbe daha! Cerablus'ta 7 terörist yakalandı
DÜNYA DEAŞ'a bir darbe daha! Cerablus'ta 7 terörist ...
Son yılların en büyük kuraklık sorunu: İspanya'da kuraklık sorunu su vanalarını zoraki kıstırıyor
DÜNYA Son yılların en büyük kuraklık sorunu: Önlemler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.