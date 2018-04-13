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        Eski İstihbarat Müdürü’nden ‘kumpas’ iddiası

        Hacettepe Teknokent soruşturmasında tutuklanan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, ifadesinde "Aleyhimde beyanda bulunan 2 kişiden biri olan Komiser Mehmet A., Adil Öksüz'ün firar etmesine ilişkin davanın sanığıdır" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 13 Nisan 2018 - 06:35 Güncelleme:
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        "Adil Öksüz davası sanığı aleyhimde ifade verdi"

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hacettepe Teknokent’te yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmasında gözaltına alınan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy, savcılık ifadesinde çarpıcı iddialarda bulundu. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Adana Polis Okulu’nda görev yaptığını belirten Ulusoy, şunları söyledi:

        YANIMA GELDİ: (N. firması sahibi M. T. E. ile ne zaman, ne şekilde tanıştınız?) Bu şahıs, rakiplerinin FETÖ/PDY terör örgütüyle irtibatlı olduğuna dair algı oluşturulduğu, Ankara Emniyeti tarafından kendi şirketine operasyon düzenleyerek mallarına el konulacağı kaygısıyla yanıma geldi. Böyle bir şeyin mümkün olmayacağını, Ankara Emniyet Müdürlüğü personeli olarak böyle bir kumpas kuramayacağımızı söyledim. Şahıs daha sonra bazı Ankara cumhuriyet savcıları, İstihbarat Daire Başkanı ve meslektaşlarım vasıtasıyla yine yanıma gelerek, aynı kaygıları dile getirdi... Amirim pozisyonunda olan isimlerin veya meslektaşlarımın referans olması nedeniyle bu şahısla görüştüm, telefonla da görüşmüş olabilirim.

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        İDDİALAR ASILSIZ: (N. firması yöneticileri hakkında hazırlanan istihbarat raporunda, FETÖ’cü olmadığına dair değişiklik yaptığı iddiası) Bu iddialar kesinlikle asılsızdır. Hakkımda bu konuda yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi... Aleyhimde beyanı bulunan 2 kişiden biri olan Komiser Mehmet A., Adil Öksüz’ün firar etmesine ilişkin davanın sanığıdır. Daha önce aynı konuda gelen ihbara ilişkin formu da bu kişiler hazırlamış ve yalnızca şahısların adres bilgilerini göndermişlerdir... Bir tek evrak üzerinden adli ve idari makamlara yanlış bilgi verildiğini düşünmekteydim.

        ŞİRKETİN GELİŞİMİ

        Resmi Gazete kayıtlarına göre M. T. E.'nin de ortağı olduğu N. isimli şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 4 Ekim 2016'da işadamı Mehmet Ali Yalçındağ seçildi. Yalçındağ ve şirketi MAY Investment'ın toplam hisse payı ise 18 Ağustos 2017 tarihinde yüzde 70 olarak tescil edildi. Yalçındağ, bu tarihten sonra 2018 yılının başında şirketin T. E.'nin de aralarında bulunduğu üç diğer ortağının yüzde 10'arlık paylarının tamamını da satın aldı ve şirketin yüzde 100 hissesi Mehmet Ali Yalçındağ'a geçti. Yalçındağ, şirketin merkezini de İstanbul'a taşıyarak ismini değiştirdi.

        Ulusoy, resmi belgede sahtecilik ve terör örgütü üyeliği suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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