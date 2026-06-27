Eski Kuşadası Belediyesi Başkanı Engin Berberoğlu hayatını kaybetti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Engin Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Berberoğlu'nun cenazesi, pazartesi günü Hanım Cami'nde kılınacak namazın ardından Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verilecek
Giriş: 27 Haziran 2026 - 23:09 Güncelleme:
Aydın’ın Kuşadası ilçesinin eski belediye başkanlarından Engin Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Berberoğlu’nun vefatı, ilçede üzüntüyle karşılandı.
78 yaşındaki Berberoğlu, Kuşadası’nda iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunmuştu. Eski başkanın ölüm haberinin ardından ailesi, yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Engin Berberoğlu’nun cenazesinin, pazartesi günü Hanım Cami’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Adalızade Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.
Berberoğlu’nun vefatı nedeniyle Kuşadası’nda siyaset ve yerel yönetim çevrelerinden de taziye mesajları paylaşılması bekleniyor.
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