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        Haberler Gündem Eski Kuşadası Belediyesi Başkanı Engin Berberoğlu hayatını kaybetti

        Eski Kuşadası Belediyesi Başkanı Engin Berberoğlu hayatını kaybetti

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Engin Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybetti. Berberoğlu'nun cenazesi, pazartesi günü Hanım Cami'nde kılınacak namazın ardından Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Haziran 2026 - 23:09 Güncelleme:
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        Eski Kuşadası Belediye Başkanı vefat etti

        Aydın’ın Kuşadası ilçesinin eski belediye başkanlarından Engin Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Berberoğlu’nun vefatı, ilçede üzüntüyle karşılandı.

        78 yaşındaki Berberoğlu, Kuşadası’nda iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunmuştu. Eski başkanın ölüm haberinin ardından ailesi, yakınları ve sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

        CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

        Engin Berberoğlu’nun cenazesinin, pazartesi günü Hanım Cami’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Adalızade Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

        Berberoğlu’nun vefatı nedeniyle Kuşadası’nda siyaset ve yerel yönetim çevrelerinden de taziye mesajları paylaşılması bekleniyor.

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        #engin berberoğlu
        #haberler
        #Kuşadası
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