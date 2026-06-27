Eski Kuşadası Belediyesi Başkanı Engin Berberoğlu hayatını kaybetti

CHP Grup Başkanı Özel: "CHP, seçimlere giremeyebilir"

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, bütün seçenekler için hukuki ve teknik hazırlıkları yaptıklarını söyleyerek, "26 Temmuz'a kadar CHP kurultay yapmadığında, seçimlere giremeyebilir. Böyle bir risk var. Bu riski alan alır, biz almıyoruz. Tedbirimizi alıyoruz" dedi