Eski manken Neşe Erberk'in gurur günü
1983 Türkiye ve 1984 Avrupa Güzeli Neşe Erberk, üçüz kızlarından Alin Gurdikyan'ın mezuniyet sevincinde duygularını dile getirdi
Giriş: 14 Mayıs 2026 - 12:28 Güncelleme:
1
Neşe Erberk 1999 yılında Ayk Gurdikyan ile evlenmişti. Çift aynı yıl üçüzleri Alin, Lara ve Selin’i kucağına almıştı.
2
Eski mankenin kızı Alin, Miami Üniversitesi’ndeki psikoloji yüksek lisansını tamamladı. Gurdikyan, diplomasını alarak ailesine büyük gurur yaşattı. Erberk, duygularını getirerek, "Alin’im bebeğim, psikoloji yüksek lisans programından mezun oldu… Tabii ki gözyaşlarım içerisinde… Her zamanki gibi yine gurur duyuyorum… Azmin sonucu…" sözleriyle dile getirdi.
3
Ünlü isim, paylaştığı başka bir fotoğrafa ise, “Alin’imiz, bebeğimiz, gurur kaynağımız… Yılların emeği ve sonucu…” notunu düştü. Neşe Erberk’in paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni ve tebrik mesajı aldı.