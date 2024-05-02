Neşe Erberk'in kızı mezun oldu

59 yaşındaki Avrupa eski güzeli Neşe Erberk 2008'de boşandığı Ayk Gurdikyan'ın ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Alin Gurdikyan, Florida International University'nin psikoloji bölümünden mezun oldu.

Mezuniyet törenini sosyal medya hesabından paylaşan Neşe Erberk; "Alinim mezun oldu. Florida International University Psikoloji bölümünü yüksek başarıyla bitirdi... Ve şimdi de master programı için yeni dönemde UM (University of Miami) ye hazırlık yapıyor. Babası Ayk ve kardeşi Lara ile bu gurur anını keyifle paylaşırken gözlerim buğuluydu" ifadelerini kullandı.