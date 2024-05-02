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        Haberler Magazin Neşe Erberk'in kızı mezun oldu - Magazin haberleri

        Neşe Erberk'in kızı mezun oldu

        Ünlü eski manken Neşe Erberk'in küçük kızı Alin Gurdikyan, Florida International University'nin psikoloji bölümünden mezun oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 17:55 Güncelleme: 02.05.2024 - 17:55
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        Neşe Erberk'in kızı mezun oldu
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        59 yaşındaki Avrupa eski güzeli Neşe Erberk 2008'de boşandığı Ayk Gurdikyan'ın ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Alin Gurdikyan, Florida International University'nin psikoloji bölümünden mezun oldu.

        Mezuniyet törenini sosyal medya hesabından paylaşan Neşe Erberk; "Alinim mezun oldu. Florida International University Psikoloji bölümünü yüksek başarıyla bitirdi... Ve şimdi de master programı için yeni dönemde UM (University of Miami) ye hazırlık yapıyor. Babası Ayk ve kardeşi Lara ile bu gurur anını keyifle paylaşırken gözlerim buğuluydu" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Neşe Erberk
        #Alin Gurdikyan
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