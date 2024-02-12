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        Haberler Dünyadan Eski mesleği sevenlerini şaşırttı

        Ünlü komedyen Ricky Gervais'ın eski mesleği sevenlerini şaşırttı

        Ünlü komedyen Ricky Gervais'in, yıllar sonra sosyal medyada tekrardan ortaya çıkan bir videoda 1980'lerde umut vaat eden bir pop yıldızı olduğu eski kariyeri, 62 yaşındaki Britanyalı komedyenin bazı hayranlarını şaşkına çevirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 12:48 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:48
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        'The Office'nin yaratıcısı ve son olarak 'Ricky Gervais: Armageddon' adlı bir Stand-Up programının sunuculuğunu yapan Ricky Gervais, 'Seona Dancing' adlı pop grubunu 1983'te Londra'da üniversite eğitiminin son yıllarında arkadaşı Bill Macrae'yle birlikte kurmuştu.

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        İkili o dönemde 'London Records' adlı plak şirketiyle anlaşmış, hatta iki parça yayımlamıştı: 'More to Lose' ve 'Bitter Heart'. Ancak şarkılar müzik listelerine girmeyi başaramadı. Yıllar sonra sosyal medyada tekrar ortaya çıkan videoda, Macrae piyano çalarken Gervais'in 80'ler tarzında şarkı söylediği görüldü.

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        Daha önce kendisini "hayal kırıklığına uğramış, başarısız bir müzisyen" diye tanımlayan komedyenin sevenleri, şaşkınlıklarını dile getirmek için paylaşılan videonun altına yorumlarda bulundu.

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        "ŞU ANA KADAR BUNU HİÇ BİLMİYORDUM"

        Bir hayran "Şu ana kadar bunu hiç bilmiyordum" yorumunu yaparken bir diğeri ekledi: Aman Tanrım, her zaman 50 yaşında gibi göründüğünü sanıyordum. Şu elmacık kemiklerine bakın. Gervais'in başka bir hayranı, komedyeni 2016'da hayatını kaybeden efsanevi sanatçı David Bowie'ye benzetti:Bu gerçek mi? Bowie havası var. Ricky Gervais'in sıkı hayranları, komedyenin eski kariyerinden haberdar olsa da bazıları oyuncunun eski görüntüleri karşısında şaşkınlığını saklayamadı: Ricky ve new wave'i severim ama bu kesinlikle çok çirkinmiş.

        Fotoğraflar: Shutterstock, AP, Backgrid UK

        #Ricky Gervais

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