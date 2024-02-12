"ŞU ANA KADAR BUNU HİÇ BİLMİYORDUM"

Bir hayran "Şu ana kadar bunu hiç bilmiyordum" yorumunu yaparken bir diğeri ekledi: Aman Tanrım, her zaman 50 yaşında gibi göründüğünü sanıyordum. Şu elmacık kemiklerine bakın. Gervais'in başka bir hayranı, komedyeni 2016'da hayatını kaybeden efsanevi sanatçı David Bowie'ye benzetti:Bu gerçek mi? Bowie havası var. Ricky Gervais'in sıkı hayranları, komedyenin eski kariyerinden haberdar olsa da bazıları oyuncunun eski görüntüleri karşısında şaşkınlığını saklayamadı: Ricky ve new wave'i severim ama bu kesinlikle çok çirkinmiş.

Fotoğraflar: Shutterstock, AP, Backgrid UK