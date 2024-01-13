Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti

Eski MİT Kontraterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, KOAH tedavisi gördüğü Çam Sakura Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

81 yaşındaki Mehmet Eymür, 13 Aralık'ta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne KOAH tedavisi için nakledildi.

15 Aralık'tan bu yana da yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Durumu kötüleşen Eymür, entübe edilmişti. KOAH'nın yanı sıra parkinson ve demans hastası da olan Eymür, bu sabah saat 08.55'te hayatını kaybetti.

MEHMET EYMÜR KİMDİR?

MİT eski Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 1943 yılında İstanbul'da doğdu. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

1965 yılında gitdiği MİT terörle mücadele bölümünde 1995-1996 yılları arasında yöneticilik yaptı.