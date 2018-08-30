Ayşenur Özkan 2013 yılında Best Model Of Turkey güzellik yarışmasında birinci oldu. Uzun yıllardır modellik yapan Ayşenur Özkan mütevazi bir hayat sürdüğünü belirterek, iş hayatı dışında sürekli olarak aşk haberleri ile gündeme gelmesinden rahatsız oldu.

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre, yıllar önce Burak Çelik ile bir buçuk yıl evli kalan Ayşenur Özkan, eski eşiyle fotoğrafları ve haber içeriklerinin yayında olduğunu, eski ilişkileriyle ve hakkındaki eski haberlerle anılmak istemediğini belirterek İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

Bu yayınlardan rahatsız olduğunu belirten Özkan, unutulma hakkının göz önünde bulundurarak haberlerin erişiminin engellenmesini istedi.

Hakkında aynı dizi projesinde rol aldığı rol arkadaşları ve Türkiye’ de tanınmış kişilerle aşk haberlerinin gerçek dışı olduğunu belirten Ayşenur Özkan'ın avukatı Belamir Kahraman dilekçede, “Bu haberler gerçek olmamakla müvekkilimin isminin anıldığı diğer kişilerin prestijine, onur ve şerefine, kişilik haklarına ciddi manada zarar vermektedir. Müvekkilim bambaşka bir hayat sürmekte ise de; eski tarihli bu haberlerin halen yayında olması sebebiyle; çevresi tarafından yanlış tanınmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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