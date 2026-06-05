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        Haberler Dünyadan Eski prens Andrew yüzündeki morlukla dikkat çekti

        Eski prens Andrew yüzündeki morlukla dikkat çekti

        Geçen ay bir kişinin sözlü saldırısına uğrayan ünvansız prens Andrew, morarmış yüzüyle objektife yansıdı. Hakkında cinsel taciz iddiaları olan prensin bu defa fiziksel saldırıya uğrayıp uğramadığı merak konusu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 15:23 Güncelleme:
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        Eski prensin yüzü mosmor

        Hakkında cinsel saldırı suçlaması yapılan ve cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantılı olduğu iddiaları ortaya atılan, bu nedenle prens ünvanını kaybeden Andrew Mountbatten-Windsor, uzun zaman sonra objektiflere yansıdığında yüzündeki morlukla dikkat çekti.

        Kral Charles'ın kardeşi Andrew, Norfolk'taki Marsh Çiftliği'nde bulunan evinden ayrılırken paparazzilere yakalandı. Eski prensin gözünün etrafındaki ve yanağındaki morluk merak konusu olurken, bu morluğun sebebi henüz öğrenilemedi.

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        SALDIRI ANDREW'U KORKUTTU

        Andrew, mayıs ayında Sandringham Malikanesi yakınlarında, 2022'de hayatını kaybeden annesi Kraliçe Elizabeth'in köpeklerini gezdirirken, kar maskesi takan bir kişinin sözlü saldırısına uğramıştı. Kral Charles'ın özel mülkiyetinden bir güvenlik görevlisi, şahit olduğu olay sonrası polisi çağırmıştı.

        Andrew'un koruma ekibi, Ağustos 2024'te Kral Charles tarafından görevden alınmıştı. Andrew, yaşadığı korku dolu olay sonrası, güvenlik ekibinin yeniden oluşturulmasını talep etmişti.

        PEŞ PEŞE TACİZ İDDİALARI

        Başı dertten kurtulmayan eski prens hakkında, yıllar önce geleneksel at yarışı Royal Ascot'ta bir kadına karşı uygunsuz davranışta bulunduğu iddiasıyla geçtiğimiz günlerde soruşturma başlatılmıştı. Polis, Andrew'un Royal Ascot'ta bir garsona karşı uygunsuz davranışta bulunup bulunmadığını araştırıyor.

        Andrew hakkında ayrıca, hükümetin ticaret elçisi olarak kamu görevindeyken usulsüzlük yaptığı iddialarına ilişkin daha geniş kapsamlı bir soruşturma da sürüyor. Şubat ayında Andrew, İngiltere ticaret elçisi olarak görev yaptığı dönemde, cinsel suçlardan hüküm giymiş milyarder pedofil Jeffrey Epstein ile gizli bilgileri paylaştığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

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        Polis, Andrew hakkındaki cinsel taciz iddialarını da soruşturmaya dahil etmeyi düşündüklerini söylemişti.

        Bir kadın, Epstein tarafından 2010 yılında Andrew ile cinsel ilişkiye girmek üzere Royal Lodge'a gönderildiğini ve ardından Buckingham Sarayı turuna çıkarıldığını iddia etmişti. Olayın yaşandığı sırada kadının 20'li yaşlarında olduğu söyleniyor.

        Andrew, Epstein ile olan bağlantıları konusunda herhangi bir yanlışlık yaptığı iddiasını reddediyor.

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        #Prens Andrew
        #kraliye
        #taciz
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