Eski sevgilisi çete tuttu, haraç istedi!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da 6 yıl önce başlayan aşk noktalanınca işler karıştı. İddiaya göre, iş adamı eski sevgilisine hediye ettiği otomobili geri almaya çalıştı. Öfkelenen genç kadın da inanılmaz bir plan kurup adamın evini kurşunlattı.
Giriş: 19.02.2025 - 21:47 Güncelleme: 19.02.2025 - 21:47
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul'da 6 yıl önce başlayan aşk noktalanınca işler karıştı.
İddiaya göre, iş adamı eski sevgilisine hediye ettiği otomobili geri almaya çalıştı.
Öfkelenen genç kadın da inanılmaz bir plan kurup adamın evini kurşunlattı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ