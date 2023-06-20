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Eski Türk astrolojisine göre burcunuz ne? İşte, Eski Türk astrolojisine göre 36 burç ve özellikleri!

İnanıp, inanmamak kişiye göre değişse bile birçok insan kendi burcunu bilir. Yıllardır yapılan bilimsel araştırmalar, burçlar ve astrolojisi konusuna dair herhangi bir bilimsel kanıt bulamadı. Ancak tarih boyunca farklı toplumlar gökyüzüne bakarak gördükleri fakları yorumlayıp yeni bakış açısı kazandırdılar. Bu toplumlardan birisi de eski Karaçay - Balkar Türkleri. İşte, eski Türk astrolojisine göre burcunuz...

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  • Eski Türk astrolojisine göre burcunuzu duydunuz mu? 36 burç ve özellikleri!

    KARAÇAY-BALKAR TÜRKLERİ'NE GÖRE 36 FARKLI BURÇ VAR

    Eski Türk astrolojisi, Türk boylarının mitolojisi ve hikayeleri üzerine araştırmalar yapan yazar Sufilya Semenova (Sofi Tram-Semen) tarafından 20 yıl boyunca süren araştırmalar sonucunda ortaya çıkarttığı 'Türk Astrolojisi' kitabında yer alan bilgilere göre Türklerin Nart Boyu Hun-Karaçay Astroloji'sinde 36 adet burç bulunuyor.
  • Eski Türk astrolojisine göre burcunuzu duydunuz mu? 36 burç ve özellikleri!

    12 yıllık hayvan takvimi, 36 yıldız grubunu ve 36 burcu detaylarla anlatan kitap, Türklerin diğer kültürler ile etkileşimlerine ve mitolojik anlatılarına da değiniyor.
  • Eski Türk astrolojisine göre burcunuzu duydunuz mu? 36 burç ve özellikleri!

    OCAK AYI BURÇLARI

    Beçel 2 - 12 Ocak: Krıgın, kızgın, ısrarlı, öfkeli, intikamcı ve karamsarlardır.

    Pırsıuay 13 - 20 Ocak: Mantıklı, eleştirel, tartışmayı seven, duygusal, sadık, özgür, düşünceli, gurulu ve uzun yaşarlar.

    Balauz 21 - 1 Şubat: Gaddar, deha, önder, müzik ve dansa yetenekli.
  • Eski Türk astrolojisine göre burcunuzu duydunuz mu? 36 burç ve özellikleri!

    ŞUBAT AYI BURÇLARI

    Cantay 2 - 10 Şubat: Titiz, realist, estetiğe meraklı, astronomiye ilgili, yenilikleri sever, kimi zaman hareketli, kimi zaman rahatına düşkündür.

    Ergür 11 - 18 Şubat: Duygusal, hayalci, önder, ufku geniş, mistik konulra meraklı, karamsar ve yaratıcı.

    Sönegey 18 - 28 (29) Şubat: Şair ve sanatçı ruhlu, dengesiz, çekici, kararsız, aşk hayatı hareketli, kurnaz, nazik ve duygusal.
  • Eski Türk astrolojisine göre burcunuzu duydunuz mu? 36 burç ve özellikleri!

    MART AYI BURÇLARI

    Cannan 1 - 9 Mart: İyi yürekli, baskıcı, tatlı dili, zarif, idealist, otoriter, hüzünlü, hayalci.

    Şatık 10 - 20 Mart: Huzursuz, gurulu, sanatçı, özgür, depresyona ve sinir hastalıklarına yatkın.

    Toruk 21 - 31 Mart: İrade sahibi, gurulu, lider, işini hayatı gibi sever, yönetici.
  • Eski Türk astrolojisine göre burcunuzu duydunuz mu? 36 burç ve özellikleri!

    NİSAN AYI BURÇLARI

    Hımmıy 1 - 10 Nisan: İyimser, idealist, romantik, yaratıcı, hayallerinin gerçekleşmesi için mücadeleyi bırakmaz.

    Huttus 11 - 20 Nisan: Hassas, mantıklı, dürsüt, şerefli, adaletli, yönetici, kıskanç, önde olmayı seven.

    Hunta 21 - 30 Nisan: İnatçı, duygusal, kırgın, yaratıcı, iyimserlik ve karamsarlık aynı anda görülür.

     
  • Eski Türk astrolojisine göre burcunuzu duydunuz mu? 36 burç ve özellikleri!

    MAYIS AYI BURÇLARI

    Çolpancı 1 - 10 Mayıs: Duygu tutsağı, önsezi yeteneği olan, dayanıklı, çocuk ruhlu, sadık, temiz kalpli.

    Kölköl 11 - 21 Mayıs: Enerji dolu, devamlı bilgi isteyen, aşkta şahane, önder, kahraman.

    Çamay 22 - 31 Mayıs: Fantezisi zengin, temiz ahlaklı, idealist, söz, yazı ve fikirde önder, çok taraflı, yetenekli.
  • Eski Türk astrolojisine göre burcunuzu duydunuz mu? 36 burç ve özellikleri!

    HAZİRAN AYI BURÇLARI

    Küylü 1 - 10 Haziran: Düzeni sever, gururlu, kaderci, planlı, ağzı sıkı, yalan ve ihaneti kabul etmez.

    Kuşmuş 11 - 21 Haziran: Mantıklı, parlak, iyimser, gösterişçi, eleştirel, kaderci, mistik konulara meraklı, sanat ve edebiyata ilgi duyar.

    Sezgek 22 - 30 Haziran: Mızmız, tatlı dilli, içine kapanık, inatçı, intikamcı, yetenekli, önsezisi kuvvetli, yaratıcı.
  • Eski Türk astrolojisine göre burcunuzu duydunuz mu? 36 burç ve özellikleri!

    TEMMUZ AYI BURÇLARI

    Kuşdüger 1 - 11 Temmuz: Duygularını mantıktan önde tutar, çocuk ruhlu, dengesiz, tembel, kararsız, karamsar, yetenekli.

    Gondaray 12 - 22 Temmuz: Hayalci, hafızası kuvvetli, geçmişe özlem duyan, his dünyası zengin, dürüst, müziği ve siyaseti sever.

    Ötgür 23 - 31 Temmuz: Gururlu, zeki, maddi problemleri büyüten, çekici.
  • Eski Türk astrolojisine göre burcunuzu duydunuz mu? 36 burç ve özellikleri!

    AĞUSTOS AYI BURÇLARI

    Küsümmü 1 - 12 Ağustos: İyi arkadaş, dedikoducu, önder, bir numara olmayı seven, maceracı.

    Künlü 13 - 23 Ağustos: Duygusal, hassas, gururlu ve maceracı.

    Sınçıma 24 - 1 Eylül: Ekonomi, sanat ve edebiyata karşı yetenekli, dürüst, insancıl, yaratıcı, otoriter.
  • Eski Türk astrolojisine göre burcunuzu duydunuz mu? 36 burç ve özellikleri!

    EYLÜL AYI BURÇLARI

    Atçak 2 - 13 Eylül: Fiziği düzgün, iyimser, depresyona yatkın, iradeli, şanslı, gurulu, hassas ve gelenekçi.

    Kıllı 14 - 23 Eylül: Otoriter, gururlu, sabit fikirli, sert, zeki, duygusal, aşk hayatında utangaç, çekingen ve yazarlığa yatkın.

    Canakkı 24 Eylül - 3 Ekim: Nazik, hassas, sorumluluk ve vicdan sahibi, dürüst, kompleksli, gösterişçi, hayalci, dekoratörlüğe ve dikişe meraklı.

     
  • Eski Türk astrolojisine göre burcunuzu duydunuz mu? 36 burç ve özellikleri!

    EKİM AYI BURÇLARI

    Ban 4 - 12 Ekim: Duygusal, düzenli, enerjisi yüksek, kaderci, hümanist.

    Cemiş 13 - 23 Ekim: İyimser, dürüst, ahlaklı, mantıklı, eleştirel, altıncı hissi kuvvetli, şanslı, önder ve filozof.

    Batık 24 Ekim - 1 Kasım: Özgürlüğüne düşkün, diktatör, muammalı ruhlu, iki kutuplu, cesur, gaddar, mükemmel arkadaş, çekici, önder.
  • Eski Türk astrolojisine göre burcunuzu duydunuz mu? 36 burç ve özellikleri!

    KASIM AYI BURÇLARI

    Hırtlı 2 - 12 Kasım: Kararlı, gururlu, savaşçı, spora ve sanata düşkün.

    Tutamış 13 - 22 Kasım: Muhafazakar, fedakar, idealist, çapkın, çift karakterli, pragmatik.

    Uslu 23 Kasım - 2 Aralık: Objektif, ilime meraklı, dengeli, hoşgörülü.
  • Eski Türk astrolojisine göre burcunuzu duydunuz mu? 36 burç ve özellikleri!

    ARALIK AYI BURÇLARI

    Kutas 3 - 12 Aralık: Yetenekli, dengesiz, mistik, düşüncesiz, kararlı, anlaşılmaz, nazik, hassas, gururlu ve kıskanç.

    Tusanak 13 - 21 Aralık: Güçlü karakterli, endişeli, şüpheli, şanslı, emir vermeyi seven, hareketli, tutumlu ve gaddar.

    Tutar 22 Aralık - 1 Ocak: İradeli, çalışkan, kahraman, arkadaşı az, zaman zaman yersiz küsen, hayatının son kısmında rahat eder.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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