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Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı

AK Parti Aydın Milletvekili seçilen eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, TBMM'de milletvekilliği kaydını yaptırdı. Sarıbaş, "Meclis çatısı altında memleketimizi, ülkemizi temsil etme fırsatımız oldu. Onurluyuz, gururluyuz" dedi

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DHA
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili seçilen 2006 Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, Meclis'te kaydını yaptırdı. Kayıt işlemlerinin ardından gazetecilere konuşan Sarıbaş duygularını dile getirdi.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    Seda Sarıbaş, "28'inci Dönem Aydın Milletvekili olarak Meclis çatısı altında memleketimizi, ülkemizi temsil etme fırsatımız oldu. Onurluyuz, gururluyuz. En önemlisi heyecanlıyız. Allah nasip ederse, bize düşen görev neyse canla başla çalışacağız. Heyecan, olmazsa olmazlarımızdan. Heyecanımız dorukta" dedi.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci döneminin 600 yeni milletvekilinin belirlendiği genel seçimler sonucunda, gelecek dönem milletvekilliği yapacak olan ve TBMM'ye giremeyen ünlü isimler 14 Mayıs'ta belli olmuştu.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    'Seksenler' dizisinde canlandırdığı 'Yıldız' karakteriyle tanınan Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) 28. Dönem Muğla 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    MHP şehirde milletvekili çıkaramadı ve Özlem Balcı da TBMM'ye girmeye hak kazanamadı.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ da Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla 1'inci sıradan aday olmuştu.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    Türkiye İşçi Partisi de Muğla'da milletvekili çıkaramadı. Aslantuğ, TBMM'ye girme şansını elde edemedi.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    Başka bir oyuncu Serhat Özcan da Türkiye İşçi Partisi Balıkesir 1'inci sıradan aday gösterilmişti.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    TİP, bu şehirde de milletvekili çıkaramadı.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    Şarkıcı Davut Güloğlu ise Yeniden Refah Partisi İstanbul 1’inci bölge 2. sıradan aday gösterilmişti.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    İstanbul'da 3 milletvekili çıkaran Yeniden Refah Partisi'nin kazananları arasında Güloğlu yok.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    Oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa 1'inci sıradan milletvekili adayı olmuştu.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    Bahadır Yenişehirlioğlu Manisa'dan milletvekili seçildi.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    Yönetmen ve senarist Onur Aydın, CHP İstanbul 2'nci bölge 11'inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    CHP, 2'inci bölgeden 8 milletvekili çıkardı ve Onur Aydın TBMM'ye giremedi.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    Oyuncu İlyas Salman ise Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul'dan aday olmuştu.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    TKP, İstanbul'dan milletvekili çıkaramadı.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    Oyuncu Kerem Fırtına da Yeşil Sol Parti (YSP) İstanbul 3. bölge 6. sıradan aday gösterilmişti.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    Fırtına, YSP'nin İstanbul'da çıkardığı 8 vekilin arasında değil.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    AK Parti'de müzisyen Yücel Arzen, İstanbul 3. Bölge 14. sıradan aday olmuştu.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    Arzen son sıradan milletvekili seçildi.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay ise gelecek dönem için Antalya'dan aday gösterilmişti.
  • Eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, milletvekilliği kaydını yaptırdı - Son dakika magazin haberleri

    Antalya 2'nci sıradan aday olan oyuncu, milletvekili seçilemedi.

Haberi Hazırlayan : Aytekin Teker
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