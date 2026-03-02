Canlı
        Eskişehir'de Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

        Atatürk'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 21:34
        Atatürk'e hakaret eden kişi tutuklandı

        Polis ekipleri, hakaret içerikli bir videonun sosyal medya platformlarında yayımlanması üzerine harekete geçti.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen şüphelinin B.A. (66) olduğunu belirledi.

        Kısa sürede gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        B.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Fotoğraf: AA

        İran Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi

        İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi.Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından can kaybı yaşanırken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'de İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetti. Hamaney'...
