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        Eşini bıçakla öldüren kadına 'iyi hal' indirimli müebbet hapis cezası

        Eskişehir'de boşanmak istediği kocası Tahir Yıldız'ı bıçakla öldüren Sibel Yıldız "iyi hal" indirimi ile müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Savunmasında eşinin elindeki almaya çalıştığı bıçağın kocasına denk geldiğini söyleyen Yıldız, "Olay günü tartıştık. Eşim eve başka erkekler alıyordu. Beni o erkeklere pazarlıyordu. Eşimden boşanmak istedim ama beni çocuklarımı göstermemekle tehdit etti. Bunun üzerine evden çıkıp, ailemin yanına gittim, Akşam tekrar geri geldim. Eşimle boşanma sebebiyle tartıştık. Eşim tartışma sırasında bıçağı aldı. Elinden almaya çalışırken; bıçak ona denk geldi" ifadelerini kullandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 14:33
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        Eskişehir'de eşini öldüren kadına "iyi hal" ile müebbet hapis
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        Eskişehir'de boşanmak istediği eşi Tahir Yıldız'ı (35) bıçaklayarak öldüren Sibel Yıldız (26), 'iyi hal' indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        DHA'nın haberine göre Odunpazarı ilçesinde oturan Sibel Yıldız, Ekim 2021'de eşi Tahir Yıldız'dan boşanmak istedi.

        "İYİ HAL" İNDİRİMİ UYGULANDI

        Evde çift arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Sibel Yıldız, Tahir Yıldız'ı göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tahir Yıldız, kurtarılamadı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Sibel Yıldız, hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

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        Davanın bugün görülen karar duruşmasına; Sibel Yıldız ile taraf avukatları katıldı. Son savunmasında Yıldız, "Kesinlikle bu suçu işlemedim" dedi. Mahkeme heyeti, Sibel Yıldız'ı 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, daha sonra sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurup, Sibel Yıldız'a 'iyi hal' indirimi uyguladı. Yıldız'ın cezası, müebbet hapse çevrildi.

        BOŞANMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

        Sibel Yıldız, ilk duruşmada, "Eşimin olay tarihinde uzaklaştırması vardı. Olay günü de tartıştık. Eşim eve başka erkekler alıyordu. Beni o erkeklere pazarlıyordu. Eşimden boşanmak istedim ama beni çocuklarımı göstermemekle tehdit etti. Bunun üzerine evden çıkıp, ailemin yanına gittim, Akşam tekrar geri geldim. Eşimle boşanma sebebiyle tartıştık. Eşim tartışma sırasında bıçağı aldı. Elinden almaya çalışırken; bıçak ona denk geldi. Onun elinden bıçağı aldım. Eşime bir kere sol göğüs kısmından bıçak darbesi vurdum. Apar topar pansuman yaptırmaya gittim. Sonra da eşime yardım etmek için ambulans çağıracaktım fakat eşimi evde bulamadım" demişti.

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