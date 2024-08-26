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        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Eskişehir'de feci kaza! Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı

        Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek TIR ve otomobille çarpıştı. Otomobilin ikiye bölündüğü kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.08.2024 - 14:15 Güncelleme: 26.08.2024 - 14:18
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        Eskişehir'de Oktay Ş. idaresindeki Ankara plakalı otomobil, Ankara-Eskişehir kara yolunun Hoşnudiye Mahallesi mevkisinde refüje çarpıp karşı şeride geçerek Demir Ü. yönetimindeki kiremit yüklü TIR ile İdris A. kontrolündeki İstanbul plakalı otomobille çarpıştı.

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        Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Oktay Ş. ile araçta buluan Rufi Coşkun (72) ve 2 kişi yaralandı.

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        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Sağlık ekiplerince Coşkun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

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        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Oktay Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi, diğer 2 yaralı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Coşkun'un cenazesi, incelemenin ardından ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

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        Kazaya karışan sürücülerden İdris A, gazetecilere, refüjü aşarak karşı yönden gelen otomobilin hızlı şekilde TIR'a çarptığını söyledi.

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        Otomobilin daha sonra savrularak kendi aracına çarptığını anlatan İdris A, "Çok süratliydi. Refüje çarpıp yükseldi. Yükselen araç, biraz yavaşladı. Tıra çarptı. Ondan seken otomobil benim aracıma çarptı. Çarpan otomobil ikiye bölündü. Arabada 4 kişiydiler. Bir tanesi camdan fırladı. Çok kötü bir andı. Tır olmasa ben de giderdim." diye konuştu.

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        #Eskişehir
        #trafik kazası
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