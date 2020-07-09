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Eskişehir'de kadın cinayeti zanlısına 26 yıl hapis

Eskişehir'de bir apartmanın giriş katında yalnız yaşayan kadını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa 26 yıl hapis cezası verildi

Eskişehir
AA

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık İzzetullah Entuzam'ın ifadesi, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı.

Maktulün yakınları ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Entuzam, olaydan pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, İrem Ayrancı’yı bıçaklayarak öldüren İzzetullah Entuzam'a "Kasten öldürmek" suçundan 18 yıl, cep telefonu ve para çaldığı için de "hırsızlık" suçundan 8 yıl hapis cezası verdi.

OLAY

Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokak'ta bir apartmanın giriş katında ikamet eden İrem Ayrancı (30),13 Eylül'de evinde bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili Afganistan uyruklu İzzetullah Entuzam, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Emirler Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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