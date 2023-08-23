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        Haberler Gündem Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Eskişehir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çanakkale'de orman yangını söndürülmeye çalışılırken Eskişehir'deki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 23:21 Güncelleme: 23.08.2023 - 23:21
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        Eskişehir'deki yangına müdahale sürüyor
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Seyitgazi ilçesinde yaklaşık 300 hektar alanda etkili olan ve havanın kararmasıyla müdahaleye karadan devam edilen orman yangınının henüz kontrol altına alınamadığını bildirdi.

        Kümbet ve Oynaş kırsal mahalleleri arasındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye destek ekipleri sevk edildi.

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Aksoy, gazetecilere, öğle saatlerinde bir tarım aletinden çıkan kıvılcımın anız yangını başlatması sonrası ormanlık alana sıçramasıyla olayın başladığını söyledi.

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        Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hemen müdahale etmesine rağmen alevlerin rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü belirten Aksoy, şöyle devam etti:

        "Şu saat itibarıyla önemli ölçüde çevresinde kontrol sağlanabilecek şekilde tedbirler alınmıştır. Ancak yangın yine belirli noktalarda devam etmektedir. Şu ana kadar yangına 1 uçak, 5 helikopter müdahale etmiştir. Toplam itibarıyla baktığımızda 29 arazöz, 10 itfaiye, 25 su tankeri ve 28 çeşitli iş makineleriyle müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla hava sıcaklığı 27 derece civarındadır. Gecenin ilerleyen saatlerinde sıcaklığın düşeceği, sabah saatlerinde 18 dereceye kadar inebileceğini Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden öğrendik. Rüzgar şu anda saatte 30-35 kilometre hızla devam etmektedir. Özellikle gecenin ilerleyen saatlerinde rüzgar riski hafif olmakla birlikte nem oranının yüzde 55-60'lara kadar çıkabileceği, rüzgar bakımından da daha ılımlı noktayı beklediğimizi ifade etmek isterim."

        - "Yaklaşık 300 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir"

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        Vali Aksoy, nem oranının yükselmesi ve hava sıcaklığının düşecek olmasıyla yangınla mücadelede daha güçlü bir konuma geleceklerini vurguladı.

        Başta Orman Bölge Müdürlüğü, belediyeler, AFAD ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların işbirliğiyle yangına müdahale edildiğini anlatan Aksoy, "Yaklaşık 300 hektarlık bir alanın zarar gördüğü değerlendirilmektedir. Kesin sonuçlar yangın kontrol altına alındıktan sonra miktar belirlenerek kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

        Yangının çıkışına neden olan kişiyle ilgili soru üzerine Aksoy, "Adli işlemler başlatılmıştır. Bir kasıt olmamakla beraber ilk değerlendirmelere göre adli süreç soruşturma yürütülmekte." dedi.

        Aksoy, Seyitgazi-Afyonkarahisar kara yolunun zaman zaman ulaşıma kapatıldığı ancak şu an için risk bulunmadığını, kontrolle şekilde iki yönden trafiğe açık olduğunu aktardı.

        Yangının yerleşim yerlerine etkisinin olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtlayan Aksoy, "Ön tedbirler aldık ama şu aşamada yerleşim yerlerinin boşaltılmasını gerektirecek bir durum ortada olmadığını değerlendiriyoruz. Tabii ki rüzgarın şiddetlenmesi, rüzgarın yönünün farklı bir noktaya doğru esmesi durumunda bu tedbirlerimiz de her zaman gündemimizde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Vali Aksoy, "Yangın kontrol altına alındı, diyebilir miyiz?" sorusuna ise "Şu aşamada diyemeyiz. Belirli noktalar kontrol altında ama yine de etrafını tamamen çevirmeden 'Kontrol altına alındı' diyemeyiz. Bütün ekiplerimiz gece boyu bu çalışmalarını sürdürecek. Şimdi belirli bir alanda devam ediyor. Değişik noktalarda var. Gece olması nedeniyle şu aşamada karadan müdahale ediliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan müdahale tekrar başlayacak." yanıtını verdi.

        İncelemelerinde Vali Hüseyin Aksoy'a, Seyitgazi Kaymakamı Yeşim Altın, Belediye Başkanı Uğur Tepe, AFAD İl Müdürü Recep Bayır, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy ve diğer ilgililer eşlik etti.

        Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

        #Eskişehir
        #haberler
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